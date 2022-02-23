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中職／歷時3年多 聯盟與球員工會敲定國際賽責任義務協商
球員出征國際賽的責任義務怎麼分？這項從2017年亞冠賽而起的問題，中華職棒大聯盟與球員工會已完成協商，2月25日將正式簽約。
中職今天公布，25日將舉行團體協約簽約儀式，中職與球員工會針對「中華職棒大聯盟職業棒球選手之出賽責任義務」，於2021年完成協商，如今將正式簽約，屆時由中職會長蔡其昌與球員工會新任理事長陳傑憲代表簽約。
這項團體協商起源於2017年亞洲職棒冠軍爭霸賽，球員工會為釐清「職業棒球選手契約書」內，選手應承擔業務責任範圍，函文向聯盟及球團提出團體協約協商，因此啟動台灣職業運動史上第一次團體協約協商會議。
2018年7月23日球員工會由理事長周思齊、副理事長羅錦龍以及三名會務人員擔任代表，與中職聯盟與四球團代表，正式就「定義中華職棒大聯盟職業棒球選手之出賽責任義務」問題進行會議。
經歷3年多討論，雙方在去年完成協商、今年正式簽約，當時的中職會長吳志揚、球員工會理事長周思齊，如今都已經換了新人上任。
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