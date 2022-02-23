快訊

14歲碰毒物患帕金森氏症 左腦萎縮詹雅雯再爆內幕

台灣擬對俄羅斯祭半導體制裁？外交部回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／歷時3年多 聯盟與球員工會敲定國際賽責任義務協商

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
球員出征國際賽的責任義務怎麼分？這項從2017年亞冠賽而起的問題，中華職棒大聯盟與球員工會已完成協商。 聯合報系資料照
球員出征國際賽的責任義務怎麼分？這項從2017年亞冠賽而起的問題，中華職棒大聯盟與球員工會已完成協商。 聯合報系資料照

球員出征國際賽的責任義務怎麼分？這項從2017年亞冠賽而起的問題，中華職棒大聯盟與球員工會已完成協商，2月25日將正式簽約。

中職今天公布，25日將舉行團體協約簽約儀式，中職與球員工會針對「中華職棒大聯盟職業棒球選手之出賽責任義務」，於2021年完成協商，如今將正式簽約，屆時由中職會長蔡其昌與球員工會新任理事長陳傑憲代表簽約。

這項團體協商起源於2017年亞洲職棒冠軍爭霸賽，球員工會為釐清「職業棒球選手契約書」內，選手應承擔業務責任範圍，函文向聯盟及球團提出團體協約協商，因此啟動台灣職業運動史上第一次團體協約協商會議。

2018年7月23日球員工會由理事長周思齊、副理事長羅錦龍以及三名會務人員擔任代表，與中職聯盟與四球團代表，正式就「定義中華職棒大聯盟職業棒球選手之出賽責任義務」問題進行會議。

經歷3年多討論，雙方在去年完成協商、今年正式簽約，當時的中職會長吳志揚、球員工會理事長周思齊，如今都已經換了新人上任。

中職 大聯盟 棒球

延伸閱讀

中職／陳傑憲接下球員工會理事長 周思齊轉任主委

中職／各隊都不搶 前15人次FA全加薪恐怕要中斷

中職／周思齊盼棒籃包雙冠 加碼舉辦兒子「加盟儀式」

中職／現役5老準備齊聚40歲俱樂部 僅林智勝去向待定

相關新聞

日職／吳念庭對外賽敲首安 2場4度上壘都得分

日本職棒西武隊台將吳念庭在春訓對外熱身賽首安出爐，西武連兩天對上軟銀隊，吳念庭昨天只靠保送上壘，今天前4打席也未敲安，不...

中職／兄弟新洋砲福來喜老爸有來頭 王建民也很熟

中信兄弟新洋投福來喜（Francisco Pena）第一次來台灣打球，不過他的父親、潘尼亞（Tony Pena）不僅對台...

中職／猿隊內賽球員領軍 林泓育有最年輕教頭紀錄

樂天桃猿隊今年春訓的自辦熱身賽有新哏，26、27日兩天開放球迷進場的隊內賽，由林泓育、陳俊秀擔任總教練，這對「泓總」來說...

中職／歷時3年多 聯盟與球員工會敲定國際賽責任義務協商

球員出征國際賽的責任義務怎麼分？這項從2017年亞冠賽而起的問題，中華職棒大聯盟與球員工會已完成協商，2月25日將正式簽...

中職／未能與隊友一起奪冠留遺憾 張志豪重新出發力拼連霸

中信兄弟隊34歲老將張志豪，去年因傷球季提前報銷，無緣出戰台灣大賽，目前復原狀況良好的他，坦言未能與隊友一同奪冠有些惋惜，他也將放眼新球季，誓言替球隊再拿下一冠。 菜鳥球季就嘗到封王滋味的張志豪

中職／陳禹勳雙料挑戰 大餅救援障礙也在射程

樂天桃猿隊投手陳禹勳今年將有雙料挑戰，他除了是百中繼的3位競逐者之一，救援成功也在追逐「大餅」林岳平留下的歷史足跡（12...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。