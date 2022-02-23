日職／吳念庭對外賽敲首安 2場4度上壘都得分

日本職棒西武隊台將吳念庭在春訓對外熱身賽首安出爐，西武連兩天對上軟銀隊，吳念庭昨天只靠保送上壘，今天前4打席也未敲安，不過9局上把握最後機會敲安，也幫助西武以8：0擊敗軟銀隊。

吳念庭今天擔任先發第三棒、二壘手，打滿9局到後段轉守一壘，前4打席敲出2次飛球出局，不過也選到2次保送上壘，第1局選到保送後，靠著中村剛也的二壘打跑回第1分，5局保送上壘後也回來得分。

9局上吳念庭繼續打擊，作為首名打者，從甲斐野央手中敲出左外野安打，再靠著戶川大輔的安打回來得分，全場3度上壘都得分。

西武隊打線敲出11支安打，雖然沒有全壘打，但靠著打線串連攻下8分，4任投手不僅聯手完投，合計僅被軟銀敲出3安，先發的松本航3局無安打，收尾的本田圭佑投了4局，被敲出3支安打都來自他身上，但也有4次三振。

加上昨天對軟銀替補上場2打席1保送的成績，吳念庭目前在對外自辦熱身賽合計7打席4打數、1安打、3保送，另有4得分。