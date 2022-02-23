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中職／未能與隊友一起奪冠留遺憾 張志豪重新出發力拼連霸

聯合新聞網 / 綜合報導
因傷報銷的張志豪將重新出發，跟學弟們一起闖進總冠軍。 聯合報系資料照
因傷報銷的張志豪將重新出發，跟學弟們一起闖進總冠軍。 聯合報系資料照

中信兄弟隊34歲老將張志豪，去年因傷球季提前報銷，無緣出戰台灣大賽，目前復原狀況良好的他，坦言未能與隊友一同奪冠有些惋惜，他也將放眼新球季，誓言替球隊再拿下一冠。

菜鳥球季就嘗到封王滋味的張志豪，在回想2010年首年就跟著球隊拿下冠軍，過程雖然辛苦、但感覺很突然也很陌生。而去年因左手肘韌帶撕裂，提前結束球季，無緣與隊友並肩作戰角逐總冠軍，僅出賽40場，留下打擊率2成71、全壘打5支、打點24分的成績，創下生涯數據新低。目前復原進度超前的他，正跟隨兄弟隊備戰新球季，將和學弟們一同力拼連霸，彌補缺憾。

張志豪近日出現在兄弟官方YouTube頻道，回憶起受傷後的心路歷程和兄弟奪冠後的心情。他雖很開心球隊能拿下睽違已久的冠軍，但也談言沒有在現場共享封王榮耀感到相當可惜，「冠軍戰那天在台東家裡收看轉播，我對他們很有信心，也很替他們開心，只是自己沒在場上，會比較難過一點」，他也表示曾想過要趕在下半季拼拼看復出，但無奈心有餘而力不足，「身體就是不允許！」

終於在睽違10年後，兄弟拿下期待已久的總冠軍，擺脫6年亞陰霾，張志豪也鬆了一口氣表示，「心中大石頭終於放了下來！」但還是有些缺憾，他誓言將重新出發、證明自身實力，「今年一定要再跟著學弟們一起，闖進總冠軍」，不再留下任何遺憾。

台東 中信

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