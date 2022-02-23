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中職／猿隊內賽球員領軍 林泓育有最年輕教頭紀錄

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
樂天桃猿隊春訓自辦熱身賽，2月26、27日隊內賽由林泓育、陳俊秀擔任總教練。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊春訓自辦熱身賽，2月26、27日隊內賽由林泓育、陳俊秀擔任總教練。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊今年春訓的自辦熱身賽有新哏，26、27日兩天開放球迷進場的隊內賽，由林泓育陳俊秀擔任總教練，這對「泓總」來說並不陌生，他在中職一軍例行賽早已留下執教紀錄。

猿隊預計在2月26、27日於嘉義縣棒球場舉辦內部春訓對抗賽，兩隊總教練將由林泓育、陳俊秀擔任，郭嚴文和林智平則分別出任首席輔佐，應對指揮官曾豪駒下達的狀況題。

陳俊秀第一次被冠上「秀總」的稱呼，不過林泓育在2011年6月30日對戰兄弟象隊的補賽，被票選為「一日總教練」，也正式登錄出戰，不僅成為史上第6位兼任總教練的球員，更以25歲之齡締造最年輕總教練紀錄，不過最終猿隊以4：11輸球，「泓總」執教首戰吞下敗戰。

猿隊在26、27日兩天開放觀眾配合實名制入場免費觀賽，配合防疫規定，不開放球迷與選手教練團握手、簽名、拍照、收禮等行為，現場需全程配戴口罩（全程禁飲食，必要時可飲水）。

6位樂天女孩練習生雅涵、佳琳、詩媛、伊婷、婉卉及霖霖也將在這兩天進行「實戰舞蹈營」。

陳俊秀 林泓育 樂天桃猿

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