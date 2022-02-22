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中職／樂猿卡24日開賣 詹朴操刀的球衣贈禮曝光
樂天桃猿隊「樂猿卡」及全新推出的「樂猿YOUNG」，將在24日起於樂天市場開放申購，3月31日前完成樂猿卡申購的球迷，球團再加贈全球限量NFT，樂猿卡贈品球衣則與知名設計師詹朴（Apu Jan）合作。
樂猿卡贈品由詹朴操刀，猿隊與知名時裝品牌APUJAN跨界的聯名結晶—應猿球衣「Rise Up」，以時裝主線的緹花印花圖騰，幾何狀的時裝印花，並以黑白灰色呈現的「Rise Up」球衣，預告了假日球衣的設計風格，並提供三種球衣尺寸供選擇 (SIZE：M/F/2L)。除了球衣外，樂猿卡還有「入場禮」、「個人進場次數禮」及「特殊賽事禮」等多重贈禮。
猿隊今年首度推出「樂猿YOUNG」，適合剛被推入坑、體驗全猿主場剛起步的10號隊友，會費990元就能享有4張平日賽事的兌換券，還有每場主場賽事的「入場禮」及「特殊賽事禮」。
2022年樂猿卡、樂猿YOUNG的有效期限至2023年2月28日，會費分別為2500元、990元，3月1日前成功申辦，將於3月10日贈送滿千折三百優惠劵1張。
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