日職／吳念庭1保送1得分 西武首戰對外賽吞敗

旅日埼玉西武獅隊野手吳念庭今天在對外熱身賽與軟銀隊比賽中替補上場守二壘，總計2打席選到1次四壞保送、1得分，沒有安打，西武獅隊終場以2比4吞敗。

日職春訓熱身賽西武獅隊今天與福岡軟銀鷹隊交手，西武獅隊台灣野手吳念庭沒有排在先發打序中，6局接替上場守二壘。

吳念庭7局上首打席選到四壞保送，下一棒山川穗高開轟，2分砲幫助西武獅隊2比2扳平比數，吳念庭9局打擊機會，敲出左外野方向飛球出局，今天總計2打席沒有安打，有1保送、1得分。

軟銀隊7局下靠著真砂勇介二壘方向安打、牧原大成中外野方向三壘打再度要回領先，8局再添1分保險分，軟銀終場以4比2拿下勝利。

今天比賽是西武獅春訓首場對外熱身賽，5任投手總計投出偏多8次四壞保送，西武隊總教練辻發彥接受日媒採訪時也提到，希望接下來這樣的狀況可以逐漸減少。