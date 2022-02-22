中職／今年不打隊內賽 悍將首場熱身賽3月2日推郭俊麟戰猿隊

富邦悍將隊公布自辦熱身賽程，3月2日在嘉義縣棒球場首戰樂天桃猿隊，由郭俊麟先發，初步排定12場對外賽，今年不安排隊內賽。

悍將農曆年前在新莊球場開練，年後分流練球，一軍前往嘉義市棒球場，二軍則前往台東體中，由二軍總教練陳金鋒坐鎮指揮訓練，月底將再次集結，一組以比賽為主、一組以訓練為主，也有一日兩地賽事。

悍將今年不安排隊內賽，首場自辦熱身賽為2日出戰猿隊，安排12場比賽，在主場嘉義市棒球場的5戰將有轉播，分別是8日出戰統一獅隊、9日出戰新北市隊、10日出戰猿隊、13日出戰獅隊，以及14日出戰中信兄弟隊。

自辦熱身賽展開後，悍將預計在3月中擬定今年一軍開季的大名單，洋將會在3月初陸續出關，調整進度待觀望，可能直接投入官辦熱身賽。

富邦悍將自辦熱身賽如下：

3/2(三) 富邦VS樂天 @嘉義縣

3/3(四) 富邦VS味全 @斗六

3/4(五) 富邦VS味全 @斗六

3/5(六) 富邦VS中信 @九如

3/8(二) 富邦VS統一 @嘉市【轉播】、統一VS富邦 @台南

3/9(三) 新北市VS富邦 @嘉市【轉播】

3/10(四) 樂天VS富邦 @嘉市【轉播】

3/12(六) 富邦VS味全 @斗六

3/13(日) 統一VS富邦 @嘉市【轉播】

3/14(一) 中信VS富邦 @嘉市【轉播】

3/17(四) 富邦VS味全 @斗六