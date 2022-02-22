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中職／兄弟27日啟動熱身賽 首場對外3月3日打樂天

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
兄弟27、28日將從隊內賽展開，首場對外賽為3月3日在屏東中信園區對戰樂天桃猿隊。 截圖自兄弟官方粉絲團
兄弟27、28日將從隊內賽展開，首場對外賽為3月3日在屏東中信園區對戰樂天桃猿隊。 截圖自兄弟官方粉絲團

中信兄弟、統一獅隊公布自辦熱身賽程，兄弟27、28日將從隊內賽展開，首場對外賽為3月3日在屏東中信園區對戰樂天桃猿隊，初步安排12場對外熱身賽；獅隊則從3月3、4日的隊內賽展開實戰，兩戰先發投手都已確定。

今年官辦熱身賽將從3月19日打到30日，迎接4月2日正式開季，各隊近日陸續公布自辦熱身賽時程，兄弟從27、28日的隊內賽揭開序幕，接下來包含兩地賽事在內，共有12場對外賽。

獅隊的首場熱身賽登場時間最晚，3月3日的隊內賽將由胡智為、古林睿煬先發，4日則是施子謙、江辰晏，也是總教練林岳平點名在洋將恐趕不上開季的狀況下，必須提前準備好的前4號土投輪值。

紅白戰後，獅隊分流於台南、高雄國慶青埔球場兩地練球，接著從3月8日展開首場對外賽，當天在台南、嘉義市兩地對壘富邦悍將隊，預計要打11場自辦對外熱身賽，銜接到19日的官辦熱身賽。

樂天桃猿 林岳平 施子謙

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