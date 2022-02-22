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中職／艾思凱是洋投不是歌手 加入悍將是來贏球的

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
球團分享新洋投艾思凱的隔離日記影片。 截圖自悍將YT影片
球團分享新洋投艾思凱的隔離日記影片。 截圖自悍將YT影片

富邦悍將隊今年找來25歲的哥倫比亞籍外援艾思凱（Luis Escobar），目前正在隔離中，球團分享他的隔離日記影片，艾思凱向悍將球迷喊話：「我很積極，因為我是來贏球的。」

悍將隊去年的洋將陣容，今年保留羅力、優瑪，延攬去年效力中信兄弟隊的威迪茲（華德茲），另外網羅范米特、艾思凱及洋砲霸帝士，以6名洋將投入新賽季。

范米特、霸帝士最早抵台，本周將進入自主健康管理階段，13日抵台的艾思凱為悍將第3位抵台洋將，球團今天也分享他的隔離日記影片，由於球團為他取的譯名近似歌手伍思凱，影片標題也幽默寫下：「不是來唱歌的，我是來贏球的。」

艾思凱表示，「我帶著滿滿能量來到台灣，我會全心投入、全力付出，享受每一場比賽。」

他在2013年以17歲的年紀與海盜隊簽約，2019年曾於大聯盟出賽4場，投入中職時的年紀僅25歲，算是相當稚齡的洋將，他也展現企圖心，向球迷喊話：「我很積極，因為我是來贏球的。」

海盜 富邦悍將 中職

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