中職／餅哥的一句話當導航星 王鏡銘收起迷惘拚百中繼

中職本季將有3名選手朝百中繼里程碑叩關，最年長的王鏡銘去年上半季在健康的狀態下，卻苦等不到上一軍，處於最迷惘的時期，甚至開始思索轉職，總教練林岳平的一句話讓他想通。

王鏡銘2020年出賽12場、防禦率12.71都是生涯最差，但當時是因傷勢影響，去年則在全然健康的狀況下長待二軍，他表述當時心境，「沒有受傷，在二軍都有持續出賽，卻遲遲上不去，覺得是不是自己在球隊沒有位置了，開始感到迷茫。」他坦言當時連到球場都覺得抗拒，即使投出3上3下，也懷疑哪裡不好。

最迷惘時，王鏡銘傳了訊息給「餅總」，表達自己的想法，「餅哥說堅持最難，他也講得很明白，『把你換上來，我要換誰下去？』」但也是這段血淋淋的對話，讓他想通了。

「因為，他不是懷疑我的能力。」王鏡銘說：「是上面的人都表現在水準之上，把各自的位置站得好好的。」

去年直到7月29日才首度在一軍登板，王鏡銘出賽29場，取得防禦率3.48、7中繼，仍有在一軍拚搏的本錢。他在今年開訓儀式寫下年度目標「百中繼」，他也很清楚，「要看球隊對我現在的期望，是規畫我一開始就在一軍，或是像去年下半季，在年輕選手疲勞度出現時補上他們。」

中職唯一的百中繼達陣者為高建三（118），第2號號碼牌有3人競爭，33歲的賴鴻誠已累積97中繼，36歲的王鏡銘為92中繼，32歲的陳禹勳則是90中繼；王鏡銘知道，一軍出賽機會穩固的賴鴻誠、陳禹勳，比自己的機會大多了。

獅隊牛棚未分勝利組、落後組，端看教練視當下場上狀況，決定哪位投手可以勝任，僅鄭鈞仁、陳韻文比較固定在領先情況登場，其餘後援投手的中繼數普遍在10個左右。

王鏡銘也因此評估，想在今年補齊M8，若無法一開始就在一軍，可能會有難度，以出賽定位、上場機會及剩餘差距來說，賴鴻誠先過百中繼、追平甚至超越高建三的進度會最快，「我就是挑戰自己的里程碑」。