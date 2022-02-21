中職／彭政閔192轟隊史最強 張志豪重新起步挑戰前輩

中信兄弟隊34歲老將張志豪，去年因傷只出賽40場，寫下生涯單季新低，也中斷連4季20轟紀錄，目前復健進度超前，有機會趕上4月2日開季，希望以健康的身體迎接第13個球季。

張志豪2010年從兄弟隊起步，菜鳥球季就嘗到封王滋味，去年雖第2次奪冠，但球季賽只打了1/3場次，總是有些缺憾，期待新球季不再受到傷痛困擾。

去年因為左手肘韌帶撕裂，張志豪被迫提前結束球季，5月11日對統一獅隊之戰後就休兵，留下打擊率2成71、全壘打5支、打點24分的成績，開刀後進入復健期，目前恢復進度8到9成。

兄弟備戰新球季，已進入第2階段春訓，張志豪表示，今年要練壯一點、重新提升力量，不過一切依照進度，必須保護身體、避免再受傷。

張志豪去年5轟紀錄是近8季最少，比起前年球季27轟、個人單季最佳紀錄，足足差了22轟，但生涯長程火力還是夠水準，目前155轟紀錄在中職史上名列第8，63支三壘打更是穩居榜首。

中職過去32季只有8名球員達到150轟紀錄，張志豪的全壘打數在兄弟隊史名列第2，只落後彭政閔的192轟紀錄，未來很有本錢超前。

「大師兄」林智勝今年轉戰味全龍隊，繼續挑戰史上最多轟紀錄，目前289轟有207轟在桃猿隊締造，仍是隊史最多轟打者，在兄弟則有82轟。