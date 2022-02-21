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中職／20年選手生涯辛苦但快樂著 潘威倫150勝不強求

聯合報 / 記者陳宛晶／高雄即時報導
潘威倫（左）、胡智為。記者季相儒／攝影
潘威倫（左）、胡智為。記者季相儒／攝影

統一獅隊「嘟嘟」潘威倫今年傾向續以單純選手身分，投入生涯第20個賽季，漫長的選手生涯辛苦但快樂著，對於150勝里程碑，他說「不強求」。

獅隊去年因先發人手充足，將潘威倫調入牛棚，回顧牛棚時光，潘威倫認為是不同的體驗、不同的學習，今年他將重返熟悉的定位，潘威倫也說：「回到先發當然就是比較熟悉」。

獅隊傾向今年安排潘威倫兼任教練，但潘威倫的心意希望單純擔任選手，他也證實：「對，現在是這樣，繼續當選手比較單純。」

他進一步解釋，「教練跟球員確實是身分不同、角色不同，所看的東西、面對的東西就不一樣，所以未來是不是有這個機會很難講，如果有就要不斷去觀察、跟選手溝通，自己當選手也接觸滿多教練，每個教練的想法都不一樣，當然就是從過去這樣每個教練所學的東西不一樣。」

今年將是潘威倫生涯第20季，他說其實沒有想過會打這麼久，這麼長時間以來備戰、比賽，身心靈投入在棒球裡，「那種心理不是辛苦，是很開心的。」他承認隨著年紀增長會有感到辛苦的時候，身體狀況要不斷去做調整，反饋到球場上還能投球、守備，「發覺身體還可以在場上這樣運作，就會很開心。」

潘威倫生涯已累積146勝，本季重返先發，對於150勝里程碑，他回應：「不強求，但是如果能有機會當然是最好，重點就是還能讓自己準備好，還能在場上，才有機會去累積這樣的紀錄。」

潘威倫 牛棚 統一獅

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