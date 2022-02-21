快訊

桃園人倫悲劇！兒不堪長期照顧壓力 悶死身障母

台中港引水人接引貨輪不慎落海 送醫急救不治

棒球／陳晨威母校大同學院停招 春季聯賽照常拚

中央社 / 台北21日電
教育部決議嘉義私立大同技術學院停招。圖／聯合報系資料照片
教育部決議嘉義私立大同技術學院停招。圖／聯合報系資料照片

棒球陳晨威母校大同技術學院停招，是否會影響棒球隊，總教練蔡士凡今天表示，目前正常運作，備戰3月開打的春季聯賽，期許還有棒球夢的球員好好表現，讓其他球隊看見。

私立大同技術學院近年遭受少子化影響，教育部逐年刪減私立學校招生名額，學生人數下降，董事會積極尋求外界與企業資金挹注無明確結果，1月間董事會中決議學校辦理停招，並已將會議紀錄報教育部核備。

教育部先前也證實，大同技術學院因可用資金不足，董事會未於期限內完成捐資，經徵詢私校諮詢會後，決議大同技術學院自111學年度起停止全部班級的招生。

大同技術學院接收立德學院棒球隊成員、於2011年正式成立大同學院棒球隊，目前在中職統一獅隊測試的投手楊達翔、現役樂天桃猿隊野手陳晨威，都是大同學院校友。

大同學院於103學年度在大專棒球聯賽（公開一級）拿下亞軍，為目前為止隊史最佳成績，今年在大專棒球聯賽排名14名。

學校停招，棒球隊總教練蔡士凡接受中央社記者訪問時表示，大學過多、少子化現象是近年很多學校需要面對的問題，如果學校經營不下去也沒有辦法，但一直鼓勵球員不要想太多，就算學校真的無法經營，只要還想打球，都會幫忙安排去有球隊的學校。

棒球隊目前有40名球員，大一球員佔多數約17人，二年級球員較少、不足5人，三年級球員則有10人左右。蔡士凡表示，球隊維持正常練球，沒有受到影響，預計於3月21日開打的全國成棒甲組春季聯賽會照常參賽，希望還有棒球夢的球員能夠好好表現，也讓別的球隊看到。

大同目前陣中王牌投手為大三的林詩翔，蔡士凡表示，林詩翔的球速雖然不是特別快，約140公里左右，球質較輕，但變化球的控球不錯，變化球種多，是自律性很高的球員，很看好林詩翔的發展，此次春季聯賽沒有預設目標，「盡力打，讓球員多累積比賽經驗」。

棒球 春季聯賽 陳晨威

延伸閱讀

新北首間 開明工商因少子化招生不易將停辦

稻江停辦大同停招嘉縣治大學城消失 4校剩長庚科大分部

大同技術學院欠債被假扣押 教育部：111學年全面停招

多所惡質私校被停招 教團：監督欠周的董事是幫兇

相關新聞

中職／彭政閔192轟隊史最強 張志豪重新起步挑戰前輩

中信兄弟隊34歲老將張志豪，去年因傷只出賽40場，寫下生涯單季新低，也中斷連4季20轟紀錄，目前復健進度超前，有機會趕上...

中職／「鄉長剋星」重出江湖 胡金龍最想對戰另有其人

人稱「鄉長剋星」的胡金龍，本季重新回到賽場，被問到最想念對戰的投手卻不是陳禹勳，胡金龍說：「真的最想要對決是蔡明晋，叫教...

中職／21歲林靖凱獲複數年約 刷新王柏融最年輕紀錄

統一獅隊林靖凱以21歲的年紀拿到複數年合約，將突破王柏融的23歲，締造史上最年輕紀錄，目前月薪數字仍在最後拉鋸階段，他坦...

中職／正港「7-11的兒子」 吳丞哲來獅隊圓了爸爸的夢

吳丞哲去年遭到樂天桃猿隊釋出，統一獅隊出手延攬，爸爸肯定是最開心的人，家裡在屏東楓港開7-11的他透露，確定收到合約後，...

日職／搖獎機抽中「頭獎」扛第4棒 王柏融：好久沒這麼興奮

日本火腿新監督「BIG BOSS」新庄剛志採用日式搖獎機決定熱身賽先發打序，抽中第4棒的旅日好手王柏融，昨接受日媒《日刊體育》採訪談到此事，開心透露「上次這麼興奮應該是小學或國中的時候了」。 火腿昨

中職／龍迷難忘完全打擊第1人 29年前艾勃墜樓震驚全台

中職新球季開打倒數40天，4月2日將由中信兄弟、統一獅隊進行開幕戰，獅隊老將胡金龍在2015年8月6日對Lamigo桃猿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。