棒球／陳晨威母校大同學院停招 春季聯賽照常拚

職棒球星陳晨威母校大同技術學院停招，是否會影響棒球隊，總教練蔡士凡今天表示，目前正常運作，備戰3月開打的春季聯賽，期許還有棒球夢的球員好好表現，讓其他球隊看見。

私立大同技術學院近年遭受少子化影響，教育部逐年刪減私立學校招生名額，學生人數下降，董事會積極尋求外界與企業資金挹注無明確結果，1月間董事會中決議學校辦理停招，並已將會議紀錄報教育部核備。

教育部先前也證實，大同技術學院因可用資金不足，董事會未於期限內完成捐資，經徵詢私校諮詢會後，決議大同技術學院自111學年度起停止全部班級的招生。

大同技術學院接收立德學院棒球隊成員、於2011年正式成立大同學院棒球隊，目前在中職統一獅隊測試的投手楊達翔、現役樂天桃猿隊野手陳晨威，都是大同學院校友。

大同學院於103學年度在大專棒球聯賽（公開一級）拿下亞軍，為目前為止隊史最佳成績，今年在大專棒球聯賽排名14名。

學校停招，棒球隊總教練蔡士凡接受中央社記者訪問時表示，大學過多、少子化現象是近年很多學校需要面對的問題，如果學校經營不下去也沒有辦法，但一直鼓勵球員不要想太多，就算學校真的無法經營，只要還想打球，都會幫忙安排去有球隊的學校。

棒球隊目前有40名球員，大一球員佔多數約17人，二年級球員較少、不足5人，三年級球員則有10人左右。蔡士凡表示，球隊維持正常練球，沒有受到影響，預計於3月21日開打的全國成棒甲組春季聯賽會照常參賽，希望還有棒球夢的球員能夠好好表現，也讓別的球隊看到。

大同目前陣中王牌投手為大三的林詩翔，蔡士凡表示，林詩翔的球速雖然不是特別快，約140公里左右，球質較輕，但變化球的控球不錯，變化球種多，是自律性很高的球員，很看好林詩翔的發展，此次春季聯賽沒有預設目標，「盡力打，讓球員多累積比賽經驗」。