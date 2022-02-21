中職／去年投出吳承諭 餅總點名今年牛棚期待之星

統一獅隊去年爭冠失利，外籍戰力僅保留布雷克，其餘洗牌重來，總教練林岳平談到新賽季投手戰力，直言最擔心的是外籍選手，對本土投手則是，「不要說擔心，是期待哪個選手可以再出來。」

獅隊透過戰力外名單補強吳丞哲、江國謙，林岳平談到對兩人的觀察，吳丞哲現在的球速和以往有落差，但期望可以重新挖掘出他的過往身手；至於江國謙，餅總說：「我在冬盟有帶過他，是使命必達的選手，有很好的心理素質，古林（睿煬）是他的同學，古林拉著他，看能不能再找出一個好的投手。」

獅隊去年牛棚表現不俗，其中還投出黑馬，吳承諭前年在一軍0出賽，去年開季一軍出發，最終全季出賽49場、56局，防禦率2.09，餅總也期望今年再有人員跳出。

林岳平指出，後援投手王鏡銘、邱浩鈞、傅于剛、江承峰年紀漸長，要再負擔一年40、50場出賽，對他們是滿大的負荷，要準備他們4個人的備案，「包括去年投出的吳承諭、今年期望劉予承能不能接上來。」

被問到投手群最擔心的部分，林岳平苦笑說：「最擔心外籍」。去年的猛威爾、飛利士出現傷情，獅隊決定另覓戰力，洋投新補進柯瑞、羅昂，餅總說：「以資歷來說都是好投手，剩下就是適應能力。」