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中職／鎖定餅總的「129」 陳韻文想把紀錄留在獅隊

聯合報 / 記者陳宛晶／高雄即時報導
統一獅隊陳韻文。 報系資料照
統一獅隊陳韻文。 報系資料照

統一獅隊終結者陳韻文生涯已累積115次救援成功，今年可望將總教練林岳平從生涯救援王的寶座拉下，同樣在追逐這項紀錄的還有118救援的陳禹勳，陳韻文坦言期望將紀錄留在獅隊，「當然是希望由我來延續」。

26歲的陳韻文，生涯很早就轉入牛棚、擔綱終結者，讓他一路以最年輕之姿累積救援成功數，去年完成最年輕百救援，今年的目標對準林岳平的「129」。

年度目標霸氣設下要超越餅總的救援紀錄，但陳韻文很慎重地解釋，「首先要健康，才有機會突破總教練的紀錄，春訓要先打好底，這也是我現在該做的東西。」

以陳韻文的年紀，要刷新紀錄是早晚的事，餅總也一直期許他，「他要去創造陳韻文的紀錄，而不是去突破我的紀錄。」陳韻文也懂餅總的用意，「他的意思是要我創造自己的棒球生涯，紀錄本來就是留給後面的人破的，也希望自己可以把救援次數慢慢往上推，能推多少算多少，讓後面的人去突破，生態才會更好。」

被問到200救援，陳韻文直喊：「先不要」，他解釋：「先穩定再來追求這些數字，首要還是球隊的勝場優先。」

他直言自己並非控球型選手，上場老是製造劇場，希望可以更穩定，不要給球隊那麼大的負擔和壓力，「我怕我再劇場下去，對他（餅總）心臟不太好，他都說他可以感受到他當選手時教練的心情。」

陳韻文 林岳平 牛棚

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