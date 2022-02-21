中職／「鄉長剋星」重出江湖 胡金龍最想對戰另有其人

人稱「鄉長剋星」的胡金龍，本季重新回到賽場，被問到最想念對戰的投手卻不是陳禹勳，胡金龍說：「真的最想要對決是蔡明晋，叫教練出來投。」

胡金龍生涯打擊率3成53，高居中職史上打擊王（2000打數以上），遭到冷凍1年半後，今年以38歲高齡披上統一獅隊戰袍，重新啟動選手生涯，已停滯多時的1042安、80轟、466分打點將再次跳動數字。

總教練林岳平不諱言，1年半沒有實戰，胡金龍面對投手會呈現出怎樣的成績，他也很有疑慮，將透過密集熱身賽出賽檢驗胡金龍功力還剩幾成，3月3日先從隊內賽展開的熱身賽，就安排胡金龍擔任第1棒。

對於餅總的擔憂，胡金龍說：「一定會有疑慮，我覺得當選手就是把自己準備好，我擔心這個沒有用，我就是把身體狀況準備好，如果練習都正常，我相信比賽應該不會差。」他在2012年返台投入中職選秀前，也曾有半年沒有實戰，「我也曾半年沒有打棒球，我想問題不大，現在體能、肌耐力都有維持住。」

胡金龍生涯對戰最有心得的投手，絕對是樂天桃猿隊陳禹勳，38打數敲出24安打，對戰打擊率高達6成32，在胡金龍確定延續選手生涯後，也曾引起球迷討論，「鄉長剋星」要重出江湖了。

胡金龍被問到最懷念對戰的投手，他直言：「以比賽為原則，沒有特別想要對決誰，要說真的最想要對決的是蔡明晋。」至於過往對戰陳禹勳的順手，他說只是運氣好。