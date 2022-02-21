中職／正港「7-11的兒子」 吳丞哲來獅隊圓了爸爸的夢

吳丞哲去年遭到樂天桃猿隊釋出，統一獅隊出手延攬，爸爸肯定是最開心的人，家裡在屏東楓港開7-11的他透露，確定收到合約後，爸爸就打來電話，「一直說，既然有新工作了，就要好好努力。」

吳丞哲曾在2018年為Lamigo桃猿隊出賽66場，之後歷經失速危機，去年自認狀況逐漸找回來，卻在此時接到釋出通知，吳丞哲坦言當下很錯愕。

「沒想到會那麼快。」吳丞哲承認有情緒，「如果是受傷離開那還好，但我覺得自己有慢慢回來，結果還是沒機會，其實接到電話滿錯愕。」

他在年度目標喊話「封鎖樂天」，總教練林岳平也很懂他的心情，「一定會有這樣的情緒在，曾為球隊付出，歷經低潮、還沒轉換過來就被釋出，一定還想證明自己還能活躍。」

餅總說：「他失去的，切換個環境，給他一點時間，看能不能在現在的空間找出來，不是期望他能主宰，是希望他可以找回原有能力。」

吳丞哲坦言2020年球速掉了很多，原因出在哪裡？「自己覺得想比較多，腦袋一直在意自己的動作，很容易亂掉。」他認為前一年已逐漸修正回來，來到獅隊後，教練也持續協助他的調整。

不確定下一步的時期，他想過轉行的可能性，包括報考公務員、開早餐店，他苦笑說：「至少找個穩定一點的工作」。以隨隊測試的方式來到獅隊，吳丞哲成功獲得正式合約，他說：「知道要來，就要在短時間準備好，所以休賽季一直在準備。」

獅隊正式遞出合約時，最開心的人應該是他的爸爸，吳丞哲的家裡開7-11，爸爸是獅隊球迷，「我的人生志願是警察，打球也是因為爸爸希望。」如今還來到獅隊麾下，爸爸也勉勵他要好好加油。