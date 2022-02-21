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中職／21歲林靖凱獲複數年約 刷新王柏融最年輕紀錄

聯合報 / 記者陳宛晶／高雄即時報導
林靖凱。記者侯永全／攝影
林靖凱。記者侯永全／攝影

統一獅林靖凱以21歲的年紀拿到複數年合約，將突破王柏融的23歲，締造史上最年輕紀錄，目前月薪數字仍在最後拉鋸階段，他坦言：「當然會想拿到好的數字。」去年月薪16.5萬的他，挑戰翻倍並未成功，仍有望站上3字頭。

林靖凱去年在攻、守兩端都有傑出表現，在二壘包辦年度最佳九人、金手套，尤其打擊突破前一年的瓶頸，以3成03打擊率敲出全隊最多的135支安打，在談約上兌換好「薪」情。

最年輕複數年約紀錄由王柏融保持，23歲時與Lamigo桃猿隊簽下5年合約，而林靖凱僅21歲，這紙合約談妥後，將刷新最年輕取得複數年合約紀錄。

林靖凱表示，自己透過經紀公司談約，有提出複數年合約的想法，也很肯定公司願意給予。

他的月薪數字尚未底定，無緣挑戰翻倍，希望衝擊30萬，林靖凱也坦言：「會想，還在溝通中，自己當然會想拿到好的數字。」他笑說：「不敢多想，有想就好。」

在這麼年輕的階段就鎖定複數年合約，林靖凱解釋家庭影響，「可能因為家人的關係或是我自己的關係，一直以來的想法都是先要求穩、再要求多，我家人給我的觀念也是這樣。」這紙複數年合約底定後，也讓他能更放心在場上展現自己。

去年已繳出突破賽季，林靖凱說：「去年是意義重大的一年，不管在攻、守都是比較正常的一年，對自己滿有信心。」去年喊話要提升打擊，果真展現超高達成率，被問到今年要設定什麼目標，他說：「今年給自己的目標是能穩定，能在場上穩定表現，讓教練團可以更肯定我的下場機會，如果長期下來穩定性沒那麼好，教練團也不知道怎麼去運用。」

林靖凱 王柏融 統一獅

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