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日職／搖獎機抽中「頭獎」扛第4棒 王柏融：好久沒這麼興奮

聯合新聞網 / 綜合報導
王柏融覺得目前隊上氣氛佳。 圖／擷自日本火腿官方推特
王柏融覺得目前隊上氣氛佳。 圖／擷自日本火腿官方推特

日本火腿新監督「BIG BOSS」新庄剛志採用日式搖獎機決定熱身賽先發打序，抽中第4棒的旅日好手王柏融，昨接受日媒《日刊體育》採訪談到此事，開心透露「上次這麼興奮應該是小學或國中的時候了」。

火腿昨日原定在沖繩名護基地對戰樂天金鷲，可惜因雨造成場地條件不佳而取消，不過王柏融仍依照訓練計畫表繼續練習，並表示，「一點一滴地持續訓練，沒有比賽的日子，打擊和守備的量就必須增加。」

王柏融在19日的熱身賽先發上陣，開賽前抽出第4棒的「頭獎」，他當下相當興奮，隊友們也替他歡呼，工作人員甚至還搖鈴慶賀。王柏融當天表現也不錯，3打數敲出1安打，自辦熱身賽首安開張。

這是火腿在2月11日之後，第2次用搖獎機抽打序，王柏融接受日媒訪問時透露，透過抽獎機抽出棒次很有趣，「隊內的氣氛非常好，抽到第4棒非常高興，是我第一次抽中4棒，在不知道自己會打哪一棒的情況下，這種興奮感已經是小學或國中的時候了，以前有過這樣開心打球的感覺，現在則比較少遇到了。」

「大王」也提到，在BIG BOSS領軍下，目前球隊氣氛相當良好、每位球員都十分積極，期待火腿在新球季能打出新氣象：「我覺得非常棒，對整個團隊來說，都是正面的幫助。」

王柏融 新庄剛志 日本火腿

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