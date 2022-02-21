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中職／龍迷難忘完全打擊第1人 29年前艾勃墜樓震驚全台

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
味全龍隊已故洋砲艾勃是中職締造完全打擊的第一人。 聯合報系資料照
味全龍隊已故洋砲艾勃是中職締造完全打擊的第一人。 聯合報系資料照

中職新球季開打倒數40天，4月2日將由中信兄弟、統一獅隊進行開幕戰，獅隊老將胡金龍在2015年8月6日對Lamigo桃猿隊締造完全打擊後，這項紀錄已經連續6季掛零，本季是否有人接棒值得期待。

中職過去32個球季只出現10次完全打擊，難度之高可想而知，味全龍隊已逝洋砲艾勃1993年5月25日是史上第1人，很多老球迷至今仍有印象；最讓人吃驚的是他在當年象、獅爭霸戰開打當天上午，在台北市南京東路墜樓身亡，結束31歲的人生。

艾索在1991年來台加盟獅隊，當時取名艾波，隔年季中轉到龍隊，在中職3個球季合計出賽218場（1993年90戰全勤），留下打擊率2成95、全壘打33支、打點122分的成績。

這門美國籍重砲身材微胖，1993年5月25日在台中球場對時報鷹隊之戰，成為史上首位完全打擊的打者，讓很多人嚇了一大跳。

當時艾勃在第4局揮出一壘打，6局上轟出兩分砲，7局上在滿壘的情況下，完成難度最高的三壘打；第9局最後打擊機會，他在全場觀眾的加油聲中，擊出右外野邊線平飛球，落地形成二壘打，完成中職開打4年首次完全打擊。

中職史上前3次完全打擊都是洋砲，本土第1人是三商虎隊陳該發，1997年3月9日在台中球場對象隊之役完成，最近兩次紀錄則在2015年由王勝偉、胡金龍先後達陣。

1993年10日16日上午10點左右，艾勃在南京東路墜樓，被送到醫院時已經死亡，這起悲劇登上晚報頭條，也讓當晚開打的中職總冠軍賽染上哀傷氣氛，龍隊季後例行活動全部暫停。

中職 完全打擊 胡金龍 王勝偉 味全龍

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