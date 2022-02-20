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中職／胡金龍冰封1年半功力剩多少？餅總不諱言有疑慮

聯合報 / 記者陳宛晶／台南即時報導
陳鏞基（左）、胡金龍在統一獅隊聚首。記者侯永全／攝影
陳鏞基（左）、胡金龍在統一獅隊聚首。記者侯永全／攝影

胡金龍披上統一獅隊球衣，重新啟動選手生涯，總教練林岳平設定他擔任指定打擊、4號外野手的任務，對於冰封1年半的「老胡」戰力，餅總坦言有疑慮，等到3月初展開實戰後，才能比較清楚看到他還剩幾成功力。

考量獅隊外野傷兵較多，林岳平設定胡金龍除了擔任DH外，也要扛起4號外野手，「以綜合能力來說，第4號外野會以他為優先，比較差是守備，但最起碼左外野可以，不會很吃重，會藉由他讓3位外野手去調整。」胡金龍也自信表態：「外野OK啊！都有在練。」

胡金龍以3成53居中職生涯打擊王（2000打數以上），但前一次出賽已是2020年6月24日，在爭議事件後遭到冷處理，儘管過往戰功顯著，但現在還剩幾成功力是未知數。

林岳平肯定胡金龍絕對是一位好打者，但對於現存的打擊功力，他也不諱言：「我也滿有疑慮，有一年半沒有實戰，會呈現怎樣的成績、內容，沒人敢預測。」

獅隊將在3月3、4日先從隊內戰展開熱身賽，林岳平指出，將讓胡金龍密集出賽，「從中瞭解他現在面對投手的表現是如何，實戰後會比較清楚，但以他的經驗和過去能力是不用懷疑。」

胡金龍 林岳平 統一獅

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