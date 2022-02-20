中職／拚連莊開幕戰先發？古林睿煬說「想要」

統一獅隊新生代強投古林睿煬獲頒隊內年度獎項突破獎，去年已扛開幕戰先發的他，今年也有企圖要搶下榮銜，他直言：「身為投手都會想要（投開幕戰），我就是把自己準備好，讓教練團去煩惱就好。」

古林睿煬去年全季先發20場，取得8勝、防禦率3.15，評價去年球季，他說：「對我來說是滿特別的一年，前幾年都遇到不少狀況，球季還沒結束就已經停止投球，去年可以投一整年對我是很大的突破。」今年他期望可以長留一軍，保持健康、穩定貢獻。

去年累積100局投球，古林睿煬自知這是過去沒有遇過，不知道身體反饋會在今年遇到怎樣的狀況，因此季外重點課題放在讓身體完全恢復，再來面對新球季。

獅隊洋將3投1野將在本周陸續抵台，隔離出關已過3月中旬，距離4月2日開幕戰所剩時間不多，獅隊也必須為洋將趕不上開季做好備案，備妥首周土投輪值。

總教練林岳平對此認為不需過度擔憂，「這部分確實大家會認為是戰力缺失，但剛開季大家都剛起步，不會太過吃重某些投手。」

他也指出，本土投手要更早準備好，等待外籍戰力加入。至於開幕戰先發，林岳平說：「目前來看，外籍不知道來不來得及，如果來不及，胡智為、古林、施子謙、江辰晏一定都有機會，只要健康，就是我們的前4號先發。」