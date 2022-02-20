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中職／林岱安接隊長採內閣制 指名副手蘇智傑、陳韻文

聯合報 / 記者陳宛晶／台南即時報導
統一獅隊過去兩年都由吳桀睿擔任隊長，今年由林岱安接棒。記者侯永全／攝影
統一獅隊過去兩年都由吳桀睿擔任隊長，今年由林岱安接棒。記者侯永全／攝影

統一獅隊過去兩年都由吳桀睿擔任隊長，今年由林岱安接棒，指定蘇智傑陳韻文擔任副隊長，林岱安對此笑稱：「內閣制」。

獅隊慣例由選手開會，提出人選後投票決定隊長，因獅隊前年奪冠，去年延續運勢由吳桀睿連任；去年爭冠失利，今年產生新隊長，林岱安透露票選過程，看到前一位蘇智傑拿了16票，「我想說有機會喔！結果到我，他們幾乎都舉手、全票通過。」

林岱安笑說已找好下屬，由蘇智傑、陳韻文擔任副隊長，而他自己對隊長的位置也不陌生，從少棒開始就很有經驗，「對這個職位還算滿熟悉的，相比起來，職棒隊長反而簡單，重點在於溝通，擔任教練與選手之間的橋梁。」

總教練林岳平點名今年首要目標打倒泰迪，與泰迪搭檔經驗豐富的林岱安也透露，以往在蹲泰迪的比賽時，「對手給我的反饋都是不好打」；如今成為對手，他坦言：「確實滿想把他打掉，希望就從我們這隊開始，也恭喜他、祝福他到一個新的球隊。」

對於攻略泰迪的方法，林岱安說有想法，知道他的優勢在哪，但終究只是想法，實際要打就不知道了。

蘇智傑 吳桀睿 陳韻文

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