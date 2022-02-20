中職／真的是最後一年了 潘武雄笑答：除非打出50轟

潘武雄今年以選手兼教練的身分投入賽季，他知道真的是選手生涯的最後一年了，今天在開訓儀式上要隨教練或隨野手的隊伍上台，他也一度疑惑，他笑說：「最後說是最後1年了，再讓我站一次（選手）。」

潘武雄今年開季時已達41歲，他接受球團的兼任教練安排，本季擔任一軍助理打擊教練，春訓已參與教練開會、指導選手，也要兼顧自己的訓練。

他透露，春訓第一天來時，還不知道自己要不要參與教練會議，「大餅（總教練林岳平）正好過來跟我講話，也沒跟我講要進去，我以為不用，結果志綱問怎麼沒進來。」他無辜說：「沒人揪我進去啊！自己進去怕感覺不太好。」

潘武雄對於新身分還在適應中，他直言感覺很不一樣「現在有兼教練，選手練習我要去看，自己也要練習，穿插有些節奏有點抓得不太好，還在慢慢適應。」

由於打擊教練卡麥隆尚未入境，他先隨二軍總教練劉育辰、綜合兼打擊教練陳連宏學習，「思考方向和自己打球完全不一樣，我知道自己哪裡不好，可以自己修正回來，可是變成教練後，那麼多人，每個人不同動作，要有很多套東西可以跟他們講。」

對於選手生涯，潘武雄認：「真的是最後一年了」，他笑說：「除非我打到50轟，讓公司再把我留下來。」年度目標寫下完美，是他期望今年能以總冠軍畫下完美結局。至於個人方面的目標，他說：「個人方面沒有遺憾了吧！棒球讓我很快樂。」