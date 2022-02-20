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中職／獅團隊薪資漲700萬 林安可、林靖凱收穫複數年約

聯合報 / 記者陳宛晶／台南即時報導
林安可(左)與林靖凱。 記者侯永全／攝影
林安可(左)與林靖凱。 記者侯永全／攝影

統一獅隊談薪進度85%，已確定會至少新增兩名「複翁」，林安可林靖凱都會是生涯首度領到複數年合約，全隊整體漲幅約700萬元，雖然去年爭冠失利，領隊蘇泰安表示，對於選手貢獻，球隊調薪不會吝嗇。

獅隊今年可望有多紙複數年合約談妥，陳傑憲、蘇智傑、陳韻文屬於複數年合約到期，今年談約方向都是再朝另一紙複數年合約，目前僅差細節，蘇智傑、陳韻文都可望生涯首度跨入「50萬俱樂部」。

林安可去年以月薪35萬元簽1年，去年的長程砲火表現在聯盟仍是數一數二，今年將跟進「雙傑」的行列，外野3帥兼3鬼都將手握複數年合約。去年月薪16.5萬元的林靖凱，同樣收穫複數年合約，僅剩細節討論中，全隊談約底定一併公布。

陳韻文去年完成救援王3連霸，已累積115次救援成功的他，有機會在本季叩關自家總教練林岳平留下的129救援聯盟紀錄，年度目標也寫下想在今年超越餅總障礙。

陳韻文的去年月薪為43萬元，球團與他續簽複數年合約，預料跨向50萬元大關不成問題。

蘇泰安表示，今年獅隊至少新增2人獲得複數年合約，除了林安可、林靖凱外，也還有選手在考慮中。

陳韻文 林安可 林靖凱

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