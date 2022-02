中職／陳鏞基相約東山再起 胡金龍笑答：老婆不開心

胡金龍披上統一獅隊球衣,重新啟動選手生涯,麻吉陳鏞基與他相約「金鏞連線、經典再現」,喊話要一起挑戰東山再起獎,胡金龍也聽到了,第一反應是「等一下老婆要不開心了」。

胡金龍遭冰凍1年半,去年取得自由身後,家鄉球隊獅隊出手延攬,他也感念在心,今天發表年度目標前,先感謝獅隊給予機會。

今天開訓儀式不見南台灣標誌性的好天氣,低溫、飄雨,也給了胡金龍寫年度目標的靈感,他寫下:「It never rains, but it pours.」期許不鳴則已、一名驚人。

陳鏞基則寫下「金鏞連線、經典再現」,藏不住與好友聚首的好心情,並在上台發表年度目標時向胡金龍喊話,「我們會互相勉勵,相約東山再起獎。」

胡金龍對此開玩笑說:「等一下老婆要不開心了。」他也說,現在兩人有機會同隊,希望可以一起為球隊做出最大貢獻,至於東山再起獎,他也認這個獎確實比較難得,如果有機會的話可以挑戰看看,「是比較有挑戰性的獎項」。

除了指定打擊外,考量獅隊外野傷兵較多,總教練林岳平設定胡金龍擔任4號外野手,而他也自信表態:「外野OK啊!都有在練。」