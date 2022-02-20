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中職／陳鏞基相約東山再起 胡金龍笑答：老婆不開心

聯合報 / 記者陳宛晶／台南即時報導
胡金龍 擷圖自畫面
胡金龍 擷圖自畫面

胡金龍披上統一獅隊球衣，重新啟動選手生涯，麻吉陳鏞基與他相約「金鏞連線、經典再現」，喊話要一起挑戰東山再起獎，胡金龍也聽到了，第一反應是「等一下老婆要不開心了」。

胡金龍遭冰凍1年半，去年取得自由身後，家鄉球隊獅隊出手延攬，他也感念在心，今天發表年度目標前，先感謝獅隊給予機會。

今天開訓儀式不見南台灣標誌性的好天氣，低溫、飄雨，也給了胡金龍寫年度目標的靈感，他寫下：「It never rains, but it pours.」期許不鳴則已、一名驚人。

陳鏞基則寫下「金鏞連線、經典再現」，藏不住與好友聚首的好心情，並在上台發表年度目標時向胡金龍喊話，「我們會互相勉勵，相約東山再起獎。」

胡金龍對此開玩笑說：「等一下老婆要不開心了。」他也說，現在兩人有機會同隊，希望可以一起為球隊做出最大貢獻，至於東山再起獎，他也認這個獎確實比較難得，如果有機會的話可以挑戰看看，「是比較有挑戰性的獎項」。

除了指定打擊外，考量獅隊外野傷兵較多，總教練林岳平設定胡金龍擔任4號外野手，而他也自信表態：「外野OK啊！都有在練。」

胡金龍 陳鏞基 林岳平

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