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中職／首要目標打敗泰迪 餅總：不然看不到兄弟車尾燈

聯合報 / 記者陳宛晶／台南即時報導
林岳平開訓致辭。 林岳平IG
林岳平開訓致辭。 林岳平IG

統一獅隊今天於南紡購物中心舉辦開訓儀式，獅迷不畏風雨相挺，去年季後進行心臟手術的總教練林岳平，除了向球迷報平安，也宣示新球季目標：「首要目標打敗泰迪！」

獅隊已在7日全體開訓，今天正式舉辦開訓儀式，公布年度口號「大勝獅吼」，以及進行隊長交接，吳桀睿卸任，新任隊長由捕手林岱安出任。

餅總特地透過這個場合向球迷報平安，他表示，「今天站在這裡，想要告訴球迷，不用擔心我的狀態，既然回到球隊就會全力以赴，幫助球隊調整到賽季取得最佳成績。」餅總設定年度目標超有梗，他說：「首要目的打敗泰迪」，也不忘補充「也要打敗德保拉」。

餅總解釋，去年泰迪要求要去打奧運時，就有一直挽留，或是打完奧運、甚至明年可以回來球隊，「他有他的規畫，他選擇了兄弟，那就是我們的頭號對手。」林岳平認為，選手應該也有一樣的想法，「如果贏不了他，看不到兄弟車尾燈。」

一年一度的隊內獎項，淬煉獎由去年入圍最佳進步獎的後援投手吳承諭勝出，精進獎為洋投布雷克，突破獎則為新生代強投古林睿煬

吳承諭領獎，感謝教練信任、隊友幫助和球迷的支持；古林睿煬也感謝教練、隊友，「在我不好時一直給我鼓勵，帶我前進、也陪著我成長。」

林岳平 古林睿煬 統一獅

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