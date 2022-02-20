日職／不知天花板在哪？佐佐木朗希火球連上原浩治都讚嘆

被譽為「令和怪物」的羅德隊佐佐木朗希在昨（19日）對火腿的熱身賽投出16顆球速160公里以上的火球，還催出生涯最快的163公里，火腿隊監督新庄剛志也盛讚他的指叉球相當犀利。前大聯盟球員上原浩治今早也在節目中大讚佐佐木還有成長空間，直言他未來會是名可怕的選手

20歲的佐佐木朗希堪稱日本令和年間最具代表性的投手之一，年紀輕輕就能催出一顆顆160公里以上的火球，就連上過大聯盟的上原浩治都忍不住在TBS節目「Sunday Morning」上稱讚：「實在太厲害了，而且還有成長的空間。我覺得他從現在開始會穩定成長，太可怕了。」

前紅襪隊終結者上原浩治。 歐新社

上原浩治也苦笑地表示，自己球速最快只有148公里，坦言「有點心虛」，不過他也提到，自己是以控球取勝，而非速度。「從投手的角度來說，棒球不是比較速度的運動，是要壓制打者。」他說道。

此外，佐佐木朗希的指叉球也獲得不少關注，新庄剛志就在昨天的熱身賽後大讚指叉球很犀利，以指叉球聞名的上原浩治，也對此讚譽有加，還表示他的未來無可限量，不知道「天花板」在哪裡。

羅德悉心呵護佐佐木朗希，上季僅讓他出賽11場，累積63.1局飆出68K，拿下3勝2敗，防禦率僅2.27。去年季後賽他也有良好發揮，G1先發對上樂天金鷲主投6局送出10K，被敲4支安打僅失掉1分。