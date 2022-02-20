中職／兄弟傳奇洋砲奧力偉轟不停 曾被喻為非人類演出

中職新球季將在4月2日點燃戰火，過去32季出現不少瘋狂紀錄，讓新生代球員很難超越，1997年效力兄弟象隊的傳奇洋砲奧力偉，單場狂攻11分打點就是高難度障礙，不少老球迷對這門英年早逝的巨砲還有深刻印象。

兄弟隊史最多轟洋將是1999年奪下中職全壘打王的德伍，來台3季累積61轟，擁有「路七千」封號的路易士50轟居次；奧力偉只在象隊打了1個球季，出賽78場就有25轟、81分打點，堪稱中職史上「怪力指數」最高的洋砲之一。

1997年是兩聯盟惡鬥的第1季，中職為了搶先台灣大聯盟開打，硬是在2月23日進行開幕戰，比對手早了5天；這也是中職史上唯一7隊的球季，各隊出賽96場，最後由味全龍隊封王，跨出3連霸第1步。

當年球季賽開打1個多月，奧力偉4月3日才展開個人中職首戰，3天後在高雄立德球場砲轟三商虎隊投手翁豐堉，來台首轟出爐，誰也沒有想到，這門多明尼加重砲的全壘打秀就要開始了。

隨著愈來愈適應環境，奧力偉開始展現瘋狂火力，1997年5月16日在屏東球場對統一獅之戰，出現生涯首次單場3響砲，被媒體形容為「把偌大的屏東球場變小了」，沒想到9月1日在新竹球場對決時報鷹隊，他再度締造3響砲紀錄，成為中職史上首位單季兩次單場3轟的球員。

值得一提的是，兄弟這場23：0屠鷹之役，奧力偉6打數4安打、攻下11分打點，光是3轟（1支滿貫砲）就包辦9分，不但躍居全壘打排名第1，打點也從58分爆增至69分。

「吃了卜派的菠菜」、「非人類演出」的形容辭常被用在奧力偉身上，他和德伍在1997年球季合計48轟、175分打點，成為破壞力最強的洋砲組合，最後德伍抱回打擊王、打點王、安打王，奧力偉在全壘打、打點排名第2，被獅隊洋砲羅得（27轟）搶走全壘打王。

路易士當年季末遭日職巨人隊解約，有意在1998年重返象隊，但透過經紀人開價月薪2萬5000美元，遭到象隊領隊洪瑞河拒絕，除了認為索價太高，奧力偉的長打能力、三壘守備較好也是原因，路易士後來轉戰台灣大聯盟生活雷公隊。

昂讓球迷訝異、惋惜的是，奧力偉1997年12月在多明尼加出車禍，年僅26歲就過世。