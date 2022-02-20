中職／猿隊熱身賽續推綽號球衣 陳冠宇「陳陳」穿上身

樂天桃猿隊每年在春訓熱身賽穿上綽號球衣，今年也不例外，球團今天公布首款比賽球衣，就是綽號球衣「Rise Green」。

各隊春訓熱烈展開，猿隊春訓球衣在今天正式亮相，延續過去傳統，將穿著「綽號球衣」出征所有熱身賽，今年設計螢光大系，潮流螢光大勢色彩亮綠及亮桃上身，球衣大身延續低調黑色讓止不住的殺氣再戰起來，螢光色在其中Rise Up。

首度參與猿隊綽號球衣的陳冠宇、曾仁和，分別穿上「陳陳」、「土虱」，猿隊接下來自辦和公辦熱身賽系列都將穿上這套「Rise Green」球衣出賽。