中職／猿隊熱身賽續推綽號球衣 陳冠宇「陳陳」穿上身
樂天桃猿隊每年在春訓熱身賽穿上綽號球衣，今年也不例外，球團今天公布首款比賽球衣，就是綽號球衣「Rise Green」。
各隊春訓熱烈展開，猿隊春訓球衣在今天正式亮相，延續過去傳統，將穿著「綽號球衣」出征所有熱身賽，今年設計螢光大系，潮流螢光大勢色彩亮綠及亮桃上身，球衣大身延續低調黑色讓止不住的殺氣再戰起來，螢光色在其中Rise Up。
首度參與猿隊綽號球衣的陳冠宇、曾仁和，分別穿上「陳陳」、「土虱」，猿隊接下來自辦和公辦熱身賽系列都將穿上這套「Rise Green」球衣出賽。
商品部同步推出，品項包括球衣、球帽，從22日上午11點至3月1日於樂天市場、百貨專櫃開放預購，3月15日起陸續出貨。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言