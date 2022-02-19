聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／獅隊球迷會吸1500人 胡金龍教高球切球直擊標竿
統一獅隊今天在台南棒球場舉辦一年一度獅迷同樂會，今年以「萊野餐」為主題，規畫野餐區、運動區、舞台區、簽名會活動，共吸引近1500名球迷參與，胡金龍加入獅子軍後首度與球迷互動，大秀高爾夫球技。
活動系列特別推出「牛棚推一綱」、「凃飛猛ＧGYM」限定課程，牛棚推一綱由高志綱、陳鏞基及胡金龍組成超人氣高爾夫教練，把平日最喜歡的興趣娛樂，透過指導與球迷分享，逐一指導球迷體驗高爾夫球入門基本觀念，並透過短切桿練習和趣味競賽，讓球迷更融入這項課程。
陳鏞基表示：「其實高爾夫比棒球還難，所以我也跟球迷分享用享受的心情，去體驗遊戲盡情去玩。」
常被球迷戲稱主業是高爾夫的胡金龍，也展現超水準球技，示範切球直接命中標靶，讓現場球迷掌聲如雷，驚喜不斷。胡金龍表示：「感謝志綱前輩用這個活動，不同的運動體驗，讓我們和球迷互動，拉近球員和球迷距離是一件很棒的事情。」
「凃飛猛GYM」課程由凃壯勳教練開課，而陳重羽、陳重廷擔任小助理示範，透過實際操作讓球迷一起體驗完整體能訓練課程，也透過技巧分享讓球迷融入訓練課程。
陳重羽爆料，感覺凃教練今天一來球場就很亢奮，帶球迷做體能的節奏，「很像我們選手在做的節奏，感覺球迷都臉紅了，但機會難得都會說我可以、我可以。」
今天也有新秀表演活動，由胡智為領軍張翔、劉志宏、李承鴻、楊孟沅、謝修銓、蔡鉦宇共7人，喬裝魷魚遊戲大跳舞女歌曲，超反差表演也讓台下球迷笑翻，球迷也把握難得機會拿起相機為新人秀拍下紀錄照片。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言