中職／獅隊球迷會吸1500人 胡金龍教高球切球直擊標竿

統一獅隊今天在台南棒球場舉辦一年一度獅迷同樂會，今年以「萊野餐」為主題，規畫野餐區、運動區、舞台區、簽名會活動，共吸引近1500名球迷參與，胡金龍加入獅子軍後首度與球迷互動，大秀高爾夫球技。

活動系列特別推出「牛棚推一綱」、「凃飛猛ＧGYM」限定課程，牛棚推一綱由高志綱、陳鏞基及胡金龍組成超人氣高爾夫教練，把平日最喜歡的興趣娛樂，透過指導與球迷分享，逐一指導球迷體驗高爾夫球入門基本觀念，並透過短切桿練習和趣味競賽，讓球迷更融入這項課程。

陳鏞基表示：「其實高爾夫比棒球還難，所以我也跟球迷分享用享受的心情，去體驗遊戲盡情去玩。」

常被球迷戲稱主業是高爾夫的胡金龍，也展現超水準球技，示範切球直接命中標靶，讓現場球迷掌聲如雷，驚喜不斷。胡金龍表示：「感謝志綱前輩用這個活動，不同的運動體驗，讓我們和球迷互動，拉近球員和球迷距離是一件很棒的事情。」

「凃飛猛GYM」課程由凃壯勳教練開課，而陳重羽、陳重廷擔任小助理示範，透過實際操作讓球迷一起體驗完整體能訓練課程，也透過技巧分享讓球迷融入訓練課程。

陳重羽爆料，感覺凃教練今天一來球場就很亢奮，帶球迷做體能的節奏，「很像我們選手在做的節奏，感覺球迷都臉紅了，但機會難得都會說我可以、我可以。」

今天也有新秀表演活動，由胡智為領軍張翔、劉志宏、李承鴻、楊孟沅、謝修銓、蔡鉦宇共7人，喬裝魷魚遊戲大跳舞女歌曲，超反差表演也讓台下球迷笑翻，球迷也把握難得機會拿起相機為新人秀拍下紀錄照片。