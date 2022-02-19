高中木棒／洪奇晸5安打 普門第3階段開紅盤

高中棒球聯賽木棒組第3階段今天在台中開打，普門中學洪奇晸單場5打數敲出5安打，率隊9：2提前在8局撂倒東大體中，首戰開出紅盤。

高中木棒聯賽相隔13年後重返台中，台中市政府運動局長李昱叡表示，市長盧秀燕重視台中棒球運動推展與基層棒球的奠基，因此與中華民國學生棒球運動聯盟合作，讓全國學生優質棒球聯賽在台中登場，藉此提升基層棒球運動風氣。

在台體大進行的賽事，普門靠高二投打呂昱廷、洪奇晸、李以諾建功，提前8局以9：2擊退東大體中，南英商工則是11：1提前擊敗陽明高中，雙雙在第三階段開胡。

普門農曆年僅休3天半，初二就收假開工，進入第三階段首場與東體之戰，前5局雙方都無法得分，普門6局下利用洪奇晸、顏采丞接連安打先馳得點，東體則在7局上以李宗學安打扳平比分。

關鍵7局下，普門李以諾敲出安打送回壘上隊友再度超前，洪奇晸在後緊接敲出安打，東體雖更換投手，不過出現2次四死球，加上林恩睿補上安打，普門將比分拉開至6：1，普門在8局下藉著3安打以及高飛犧牲打再添3分。

先發投手呂昱廷投7局失1分，拿下勝投，打線前5局攻勢不少，不過直到中後段才有分數進帳，總教練洪榮宏提到，前段得分效益不太好，李以諾、洪奇晸扮演關鍵角色，靠著中心打線串聯才拿分，洪奇晸就敲出5安打，而李以諾雖是第四棒有安打表現，不過需要他觸擊推進也能夠做好本分，以團隊為重。

南英商工提前在7局以11：1擊敗陽明高中，先發投手宋連恩繳出6.1局9K失1分好投，加上打線出現10安打，在6局上攻進4分大局奠定勝基，提前以雙位數分數差拿下勝利。

舊正棒球場兩場比賽，東石高中在魏興明開轟助陣下以10：5擊敗北科附工，三民高中則是有先發投手黃子豪8.1局猛飆14次三振，以4：1撂倒善化高中，拿下第三階段首勝。