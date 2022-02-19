快訊

冬奧／政院要調查黃郁婷 教育部細數2大不當行為恐受罰

恐成導火線？烏克蘭一士兵陣亡 俄國邊界地區進入緊急狀態

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高中木棒／洪奇晸5安打 普門第3階段開紅盤

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
普門中學洪奇晸單場5安打。圖／學生棒球聯盟提供
普門中學洪奇晸單場5安打。圖／學生棒球聯盟提供

高中棒球聯賽木棒組第3階段今天在台中開打，普門中學洪奇晸單場5打數敲出5安打，率隊9：2提前在8局撂倒東大體中，首戰開出紅盤。

高中木棒聯賽相隔13年後重返台中，台中市政府運動局長李昱叡表示，市長盧秀燕重視台中棒球運動推展與基層棒球的奠基，因此與中華民國學生棒球運動聯盟合作，讓全國學生優質棒球聯賽在台中登場，藉此提升基層棒球運動風氣。

在台體大進行的賽事，普門靠高二投打呂昱廷、洪奇晸、李以諾建功，提前8局以9：2擊退東大體中，南英商工則是11：1提前擊敗陽明高中，雙雙在第三階段開胡。

普門農曆年僅休3天半，初二就收假開工，進入第三階段首場與東體之戰，前5局雙方都無法得分，普門6局下利用洪奇晸、顏采丞接連安打先馳得點，東體則在7局上以李宗學安打扳平比分。

關鍵7局下，普門李以諾敲出安打送回壘上隊友再度超前，洪奇晸在後緊接敲出安打，東體雖更換投手，不過出現2次四死球，加上林恩睿補上安打，普門將比分拉開至6：1，普門在8局下藉著3安打以及高飛犧牲打再添3分。

先發投手呂昱廷投7局失1分，拿下勝投，打線前5局攻勢不少，不過直到中後段才有分數進帳，總教練洪榮宏提到，前段得分效益不太好，李以諾、洪奇晸扮演關鍵角色，靠著中心打線串聯才拿分，洪奇晸就敲出5安打，而李以諾雖是第四棒有安打表現，不過需要他觸擊推進也能夠做好本分，以團隊為重。

南英商工提前在7局以11：1擊敗陽明高中，先發投手宋連恩繳出6.1局9K失1分好投，加上打線出現10安打，在6局上攻進4分大局奠定勝基，提前以雙位數分數差拿下勝利。

舊正棒球場兩場比賽，東石高中在魏興明開轟助陣下以10：5擊敗北科附工，三民高中則是有先發投手黃子豪8.1局猛飆14次三振，以4：1撂倒善化高中，拿下第三階段首勝。

普門中學 棒球

延伸閱讀

日職／熱身賽抽到第四棒 王柏融對左投敲出春訓實戰首安

棒球／王勝偉12強經典傳球 WBSC「重播」稱讚

棒球／捕手強化訓練營開課 鄭達鴻助陣教練團

支持在地棒球隊 魏應充：讓味全龍下鄉推廣棒球

相關新聞

中職／初登板起未挨轟局數已進前10 徐若熙、豪勁神話誰來破

生涯挨轟清單還是一片空白，味全龍隊徐若熙、樂天桃猿隊豪勁累積的局數，已在中職史上榜單擠進前10，今年有望繼續「上...

日職／佐佐木朗希火球不難攻略 新庄剛志說指叉才恐怖

王柏融神抽第4棒出賽，3打數敲出1安打，所屬的火腿隊終場以1：1與羅德隊言和，最大話題人物聚焦佐佐木朗希，飆出追平生涯最...

日職／熱身賽抽到第四棒 王柏融對左投敲出春訓實戰首安

日職火腿隊台灣好手王柏融今天在對千葉羅德隊的比賽中先發打第4棒，3打數敲出1支安打，且從左投手中敲出；另外羅德隊的佐佐木...

高中木棒／洪奇晸5安打 普門第3階段開紅盤

高中棒球聯賽木棒組第3階段今天在台中開打，普門中學洪奇晸單場5打數敲出5安打，率隊9：2提前在8局撂倒東大體中，首戰開出...

日職／2月就飆163公里 佐佐木朗希時隔3年追平生涯最速

火腿今天在自辦熱身賽出戰羅德隊，台將王柏融「抽」到第4棒，對壘羅德「令和怪物」佐佐木朗希，見證他的火球連發，佐佐木朗希此...

日職／好運爆棚！王柏融抽獎機轉出最大獎 熱身賽扛4棒

近日在熱身賽連4場不見身影的王柏融，今天重返先發打線，面對羅德隊的熱身賽，他在賽前好運爆棚，抽獎機轉出4棒，監督新庄剛志...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。