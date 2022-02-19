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日職／佐佐木朗希火球不難攻略 新庄剛志說指叉才恐怖

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
佐佐木朗希此役飆出追平生涯最速的163公里，讓監督井口資仁都說此役佐佐木的話題度壓倒「Big Boss」新庄剛志 截圖自推特影片
佐佐木朗希此役飆出追平生涯最速的163公里，讓監督井口資仁都說此役佐佐木的話題度壓倒「Big Boss」新庄剛志 截圖自推特影片

王柏融神抽第4棒出賽，3打數敲出1安打，所屬的火腿隊終場以1：1與羅德隊言和，最大話題人物聚焦佐佐木朗希，飆出追平生涯最速的163公里，讓監督井口資仁都說此役佐佐木的話題度壓倒「Big Boss」新庄剛志，他笑稱：「算是朗希贏了吧？」

火腿前5場自辦熱身賽，王柏融僅在第1場先發出賽、未敲安，接下來4戰都未出賽，今天排定擔任指定打擊，只剩棒次要靠抽獎機決定，王柏融第1個就抽到4棒最大獎。

羅德由佐佐木先發，一開賽就是160公里以上火球連發，最終2局被敲2安打、無失分，26球有22球是直球，2度出現163公里，最慢直球也有156公里，共有15球超過160公里。

王柏融第1局面對佐佐木敲出二壘方向滾地球出局，4局面對左投小島和哉，敲出右外野方向安打，也是他的熱身賽首安，第3打席則於7局敲出中外野飛球遭到接殺。

佐佐木的球速搶鏡，火腿監督新庄剛志對此表示，球速是很快，但選手多看幾次應該打得到，比起直球，更點名對他的指叉感到驚艷。

井口資仁則認為測速槍好像有點快，但佐佐木目前的調整狀況確實不錯。有趣的是，井口昨天曾提到，與火腿對戰，新庄帶來的話題度會很高，可能會有滿多鼓噪聲，但提醒佐佐木專注投自己的球就好，今天賽後對此笑說：「朗希的球速帶來更大騷動吧！這是朗希贏了吧？」

王柏融 火腿 球速

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