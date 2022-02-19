快訊

地點滿滿6張！北市宗教群聚案足跡揭曉 醫院、餐廳、捷運都去過

比照美國解除口罩令？陳時中否認全面解禁：將有限度限制

日職／熱身賽抽到第四棒 王柏融對左投敲出春訓實戰首安

中央社 / 台北19日電
日職火腿隊台灣好手王柏融今天在對千葉羅德隊的比賽中先發打第4棒，3打數敲出1支安打。 截圖自影片
日職火腿隊台灣好手王柏融今天在對千葉羅德隊的比賽中先發打第4棒，3打數敲出1支安打。 截圖自影片

日職火腿隊台灣好手王柏融今天在對千葉羅德隊的比賽中先發打第4棒，3打數敲出1支安打，且從左投手中敲出；另外羅德隊的佐佐木朗希飆出163公里火球，追平自己生涯最快。

火腿隊新任總教練新庄剛志創意連連，今天對羅德隊的賽事，先發打序用轉盤抽籤來決定，剛好王柏融抽到第4棒、擔任指定打擊。王柏融在1局下擊出二壘滾地球出局，4局下在1人出局時從左投小島和哉敲出右半邊安打；7局下擊出右外野飛球出局。總計王柏融3打數敲出1支安打。

羅德隊今天推出「令和怪物」佐佐木朗希先發，用26球投2局，被敲2支安打，送出1次三振，沒有失分，且超過160公里的火球連發，最快球速飆到163公里，追平自己生涯最快的球速。佐佐木朗希接受日本媒體訪問時也表示，今天投球感覺還不錯。

此戰5局上羅德隊展開攻勢，茶谷健太、池田來翔敲安打後，加上投手暴投攻下1分；不過到了8局下，火腿隊的松本剛敲安打後，靠著推進到二壘，接著佐藤龍世再補上安打，帶有1分打點，終場雙方以1比1握手言和。

千葉羅德 王柏融

延伸閱讀

日職／好運爆棚！王柏融抽獎機轉出最大獎 熱身賽扛4棒

日職／新庄剛志邀對手監督指導清宮 王柏融連4場未出賽

日職／顛覆Big Boss輸球預言 火腿贏巨人、王柏融未上

日職／真的用抽獎機排打序 新庄剛志把王柏融等9人下放二軍

相關新聞

中職／初登板起未挨轟局數已進前10 徐若熙、豪勁神話誰來破

生涯挨轟清單還是一片空白，味全龍隊徐若熙、Lamigo桃猿隊豪勁累積的局數，已在中職史上榜單擠進前10，今年有望繼續「上...

日職／2月就飆163公里 佐佐木朗希時隔3年追平生涯最速

火腿今天在自辦熱身賽出戰羅德隊，台將王柏融「抽」到第4棒，對壘羅德「令和怪物」佐佐木朗希，見證他的火球連發，佐佐木朗希此...

日職／熱身賽抽到第四棒 王柏融對左投敲出春訓實戰首安

日職火腿隊台灣好手王柏融今天在對千葉羅德隊的比賽中先發打第4棒，3打數敲出1支安打，且從左投手中敲出；另外羅德隊的佐佐木...

日職／好運爆棚！王柏融抽獎機轉出最大獎 熱身賽扛4棒

近日在熱身賽連4場不見身影的王柏融，今天重返先發打線，面對羅德隊的熱身賽，他在賽前好運爆棚，抽獎機轉出4棒，監督新庄剛志...

中職／熱身賽3月19日開打 洋將出關猿隊進度最快

中職今年要迎接史上第2次在4月開季，官辦熱身賽程昨天出爐，從3月19打到30日，合計20場賽事分布在中南部4座球場，為新...

中職／冠軍加身象迷更死忠 季票會員飆3倍

中信兄弟隊FANS CLUB洲際主場季票會員今天展開招募，開放1分鐘就破300人，目前已破500人，加上舊會員有240人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。