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日職／2月就飆163公里 佐佐木朗希時隔3年追平生涯最速

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

火腿今天在自辦熱身賽出戰羅德隊，台將王柏融「抽」到第4棒，對壘羅德「令和怪物」佐佐木朗希，見證他的火球連發，佐佐木朗希此役最快直球163公里、最慢直球156公里。

羅德今天由佐佐木朗希先發，這是他今年春訓的首場實戰，一開賽就是160公里以上火球連發，面對第3棒細川凌平打席的第5球，更是飆出163公里，追平自身最快球速，第2局面對野村佑希的第1球再度投出163公里。

佐佐木朗希先發2局，被敲2安打、無失分，所用的26球有22球是直球，其中15球在160公里以上，最慢球速156公里；王柏融對戰1打席，敲出二壘方向滾地球出局。

佐佐木朗希前一次投出163公里，已是2019年U18世界盃培訓隊合宿紅白戰，相隔近3年再現163公里，且是在春訓調整階段的2月就飆出這樣的球速，讓日媒直呼不可思議。

球速 羅德 王柏融

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