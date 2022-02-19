日職／2月就飆163公里 佐佐木朗希時隔3年追平生涯最速
火腿今天在自辦熱身賽出戰羅德隊，台將王柏融「抽」到第4棒，對壘羅德「令和怪物」佐佐木朗希，見證他的火球連發，佐佐木朗希此役最快直球163公里、最慢直球156公里。
羅德今天由佐佐木朗希先發，這是他今年春訓的首場實戰，一開賽就是160公里以上火球連發，面對第3棒細川凌平打席的第5球，更是飆出163公里，追平自身最快球速，第2局面對野村佑希的第1球再度投出163公里。
佐佐木朗希先發2局，被敲2安打、無失分，所用的26球有22球是直球，其中15球在160公里以上，最慢球速156公里；王柏融對戰1打席，敲出二壘方向滾地球出局。
佐佐木朗希前一次投出163公里，已是2019年U18世界盃培訓隊合宿紅白戰，相隔近3年再現163公里，且是在春訓調整階段的2月就飆出這樣的球速，讓日媒直呼不可思議。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言