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中職／初登板起未挨轟局數已進前10 徐若熙、豪勁神話誰來破

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
生涯挨轟清單還是一片空白，味全龍隊徐若熙、Lamigo桃猿隊豪勁累積的局數，已在中職史上榜單擠進前10。 聯合報系資料照
生涯挨轟清單還是一片空白，味全龍隊徐若熙、Lamigo桃猿隊豪勁累積的局數，已在中職史上榜單擠進前10。 聯合報系資料照

生涯挨轟清單還是一片空白，味全龍隊徐若熙Lamigo桃猿隊豪勁累積的局數，已在中職史上榜單擠進前10，今年有望繼續「上位」。當代最難狙擊的2大標靶，誰能從他們手中敲出首轟，也是本季待解謎題之一，此項土投紀錄保持人吳俊良的生涯首度挨轟，就是出自想都想不到的人。

現役球員中，生涯投球局數超過30局仍保持未挨轟紀錄的選手，只有徐若熙（81局）、豪勁（80.2局），以及中信兄弟隊左投王奕凱（37.1局）。

初登板起最長局數未挨轟紀錄，由2010年效力La New熊隊的洋投梅森所保持，生涯24場先發、154局都未挨轟，1996年兄弟象隊勞勃的118.1局居次。

排名第3、亦是土投紀錄保持人為1996年吳俊良，前23場出賽都未挨轟，累積了113.2局，才由葉君璋開轟中斷紀錄，這同時也是葉君璋的生涯首轟，且第2轟還是狙擊吳俊良。

徐若熙、豪勁目前保有的局數，都在去年季末超越王溢正（79.2局），分別殺上史上第9、10，新球季即將跨越的紀錄為2014年許銘傑82.2局、2003年余文彬85局，定位先發的徐若熙有機會在首場出賽就拉下兩位前輩，竄上史上第7。

豪勁去年首度來台打拚，開季定位先發，轉入牛棚後越投越帶勁，全季出賽53場、80.2局，下半季扛下終結者的位置勝任愉快，今年繼續回到猿隊陣中效力，1月31日就已抵台的他，目前在自主健康管理階段，已在桃園球場開練，將會是今年第一位出關洋將。

中職初登板起最長未挨轟局數紀錄

1、 梅森（La New熊） 2010年 154局

2 、勞勃（兄弟象） 1996年 118.1局

3、吳俊良（統一獅）1996年 113.2局

4、湯瑪仕（兄弟象）2012-14年 102.1局

5、寇迪（中信兄弟）2014-15年 100.1局

6、強納森（統一獅）2012年 91局

7、余文彬（興農牛）2003年 85局

8、許銘傑（Lamigo桃猿）2014年 82.2局

9、徐若熙（味全龍）2021年 81局

10、豪勁（Lamigo桃猿）2021年 80.2局

徐若熙 Lamigo桃猿 統一獅

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