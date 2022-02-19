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日職／好運爆棚！王柏融抽獎機轉出最大獎 熱身賽扛4棒

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
面對羅德隊的熱身賽，他在賽前好運爆棚，抽獎機轉出4棒 截圖自火腿官方推特
面對羅德隊的熱身賽，他在賽前好運爆棚，抽獎機轉出4棒 截圖自火腿官方推特

近日在熱身賽連4場不見身影的王柏融，今天重返先發打線，面對羅德隊的熱身賽，他在賽前好運爆棚，抽獎機轉出4棒，監督新庄剛志也在個人Instagram貼出影片，宣布今天的4番就是王柏融選手。

新庄上任監督後創意連發，將日式轉輪式抽獎機帶進休息室，提議要用來決定棒次，也真的說到做到，繼11日的熱身賽後，今天再度靠抽獎機決定棒次。

新庄貼出影片公布今天的4棒，王柏融笑咪咪走到抽獎機前，隊友起鬨9棒的鼓噪聲中，王柏融轉出最大獎4棒，一旁的球團人員也馬上搖鈴慶賀。

火腿前5場自辦熱身賽，王柏融僅在第1場擔任先發一壘手、第6棒，接下來連4場未出賽，今天重返先發打線，台北時間中午12點對羅德之戰將扛第4棒。

王柏融 羅德 新庄剛志

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