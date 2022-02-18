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中職／兄弟3洋投24日起出關 德保拉赴園區與隊友分開練

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
泰迪將在25日解除隔離，出關後球團另外為他安排訓練中心。圖／中信兄弟提供
泰迪將在25日解除隔離，出關後球團另外為他安排訓練中心。圖／中信兄弟提供

中信兄弟隊3洋投全數抵台，3人預計在24、25日解除隔離，防疫考量之下，德保拉赴屏東中信園區，訓練、用餐都與團隊開分，泰迪、象魔力則會另外安排訓練中心訓練。

完成年度MVP二連霸的德保拉，是兄弟今年第一位抵台洋將，他透過自拍影片分享隔離心情，也期待趕快與隊友碰面，「真希望可以趕快解除隔離，回到球隊跟大家一起練習與見面。」對於今年期許，他說：「希望能和去年一樣保持身體健康、不受傷完成賽季，幫助球隊把冠軍留在台中。」並以中文喊話「加油兄弟！」

泰迪、象魔力都晚1天抵台，泰迪過去兩季效力統一獅隊，本季將首披兄弟球衣作戰，他也喊話：「很期待賽季的到來，今年很榮幸可以加入中信兄弟，很期待可以和球迷見面，再幫球隊拿下一座總冠軍。」

兄弟球團表示，「德保拉預計24日解除居家檢疫，實施自主健康管理，將安排其至屏東中國信託公益園區報到，期間將依照自主健康管理規範，配戴口罩、不與球隊團體練習、用餐。」

象魔力、泰迪則預計在25日解除居家檢疫，實施自主健康管理，期間將另行安排訓練中心訓練。

德保拉 中信兄弟 統一獅

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