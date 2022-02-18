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棒球／王勝偉12強經典傳球 WBSC「重播」稱讚

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
世界12強棒球賽中華隊游擊手王勝偉的美技守備，WBSC回顧稱讚。 圖／取自WBSC官方IG
世界12強棒球賽中華隊游擊手王勝偉的美技守備，WBSC回顧稱讚。 圖／取自WBSC官方IG

王勝偉在2019世界棒球12強賽台韓戰的傳球成為經典，穩定當時局面，讓投手張奕安心投滿6.2局，最終中華隊以7：0大勝南韓隊，WBSC官方今天也再度「重播」王勝偉的美技守備，直呼「很棒的一傳」。

時間回到2019年11月12日，中華隊在12強複賽第二戰遇上宿敵南韓隊，前一場以0：2敗給墨西哥後，中華隊已沒有輸球本錢，過去國際賽對戰南韓輸多贏少，也讓中華隊此戰賽前備感壓力。

比賽開始，先發投手張奕前4局狀況有些不穩，被敲3支安打、出現3次保送，不過都能力保不失，4局下投出保送後，鎮守游擊的王勝偉先跳出來策動雙殺、化解一次危機。

5局下在二壘有人時，面對南韓隊李政厚敲出的游擊方向強勁滾地球，只見王勝偉一個飛撲攔下，再快傳一壘完成刺殺，幫張奕守下一分，不僅讓全隊士氣大振，總教練洪一中在場邊也難掩激動心情，振臂歡呼、鼓掌叫好。

王勝偉在5局的這個美技守備，WBSC（世界棒壘總會）當時就曾在推特轉發影片，直呼：「太神奇了！」今天WBSC又在IG上分享王勝偉的照片以及當時傳球的片段，稱讚王勝偉在12強傳出的好球。

中華隊最終以7：0擊敗對手，創下過往對戰最大分差勝，王勝偉不僅有美技守備，打擊上也有1安打、1打點演出，王勝偉當時曾表示：「因為張奕投球數比較多，希望抓下雙殺，幫他節省球數，也很感謝球迷的加油，你們的聲音我們都有聽到。」

王勝偉 中華隊 張奕

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