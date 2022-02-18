棒球／捕手強化訓練營開課 鄭達鴻助陣教練團

華南金控推動「一球圓一夢」基層棒球培育計畫，至今16年，今天攜手中華民國棒球協會及台灣世界少棒聯盟，舉辦國內首次的「華南金控青少棒捕手強化訓練營」，還特地邀請前職棒選手、臺中成棒隊首席教練鄭達鴻，與2019年取得亞錦賽冠軍的中華隊選手陳瑞慕、黃佳瑋，以及臺中成棒隊選手廖期脩，擔任本次訓練營的教練，聯手加強青少棒捕手的守備技術，為台灣棒球扎根。

「2022華南金控青少棒捕手強化訓練營」從2月18日進行至20日，連續3天在台中文中10棒球場舉辦，學員皆來自國中硬式組棒球隊捕手及女棒隊捕手。

今天舉辦開訓典禮，邀請主辦單位中華民國棒球協會副理事長林華韋、教育部體育署棒球專項訓輔委員葉志仙、台灣世界少棒聯盟理事長黃英華、以及訓練營的教練團，給予學員們支持與鼓勵，並期望他們能在此訓練營，提升自身的能力，為臺灣棒球帶來更多的助力。

華南金控處長陳伯壎也到場勉勵學員，並由中華民國棒球協會副理事長林華韋公開表揚致贈感謝狀，感謝華南金控長期推動基層棒球不遺餘力。

陳伯壎表示，華南金融集團為了能培育更多的臺灣之光，每年冠名舉辦全國少棒、青少棒錦標賽，遴選最優秀的國家代表隊，並且贊助在國內舉辦的國際棒球賽事，為國家代表隊參賽提供經費支援，幫助中華隊爭取最好的成績，也深入各地舉辦多場基層棒球訓練營，捐助經費及球具給當地學校的少棒、青少棒球隊。本次特別針對臺灣優秀的青少棒捕手，舉辦青少棒捕手強化訓練營，透過專業的示範及指導，幫助年輕選手提升球技，期盼能培育更多優秀的選手，為臺灣基層棒球扎根。