快訊

直播／台南出現小學生確診首例 指揮中心下午2時記者會

余苑綺恐剩2個月壽命！李亞萍暴哭：全家人都被擊垮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

棒球／捕手強化訓練營開課 鄭達鴻助陣教練團

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
2022華南金控捕手訓練營今天舉辦開訓儀式。圖／中華棒協提供
2022華南金控捕手訓練營今天舉辦開訓儀式。圖／中華棒協提供

華南金控推動「一球圓一夢」基層棒球培育計畫，至今16年，今天攜手中華民國棒球協會及台灣世界少棒聯盟，舉辦國內首次的「華南金控青少棒捕手強化訓練營」，還特地邀請前職棒選手、臺中成棒隊首席教練鄭達鴻，與2019年取得亞錦賽冠軍的中華隊選手陳瑞慕、黃佳瑋，以及臺中成棒隊選手廖期脩，擔任本次訓練營的教練，聯手加強青少棒捕手的守備技術，為台灣棒球扎根。

「2022華南金控青少棒捕手強化訓練營」從2月18日進行至20日，連續3天在台中文中10棒球場舉辦，學員皆來自國中硬式組棒球隊捕手及女棒隊捕手。

今天舉辦開訓典禮，邀請主辦單位中華民國棒球協會副理事長林華韋、教育部體育署棒球專項訓輔委員葉志仙、台灣世界少棒聯盟理事長黃英華、以及訓練營的教練團，給予學員們支持與鼓勵，並期望他們能在此訓練營，提升自身的能力，為臺灣棒球帶來更多的助力。

華南金控處長陳伯壎也到場勉勵學員，並由中華民國棒球協會副理事長林華韋公開表揚致贈感謝狀，感謝華南金控長期推動基層棒球不遺餘力。

陳伯壎表示，華南金融集團為了能培育更多的臺灣之光，每年冠名舉辦全國少棒、青少棒錦標賽，遴選最優秀的國家代表隊，並且贊助在國內舉辦的國際棒球賽事，為國家代表隊參賽提供經費支援，幫助中華隊爭取最好的成績，也深入各地舉辦多場基層棒球訓練營，捐助經費及球具給當地學校的少棒、青少棒球隊。本次特別針對臺灣優秀的青少棒捕手，舉辦青少棒捕手強化訓練營，透過專業的示範及指導，幫助年輕選手提升球技，期盼能培育更多優秀的選手，為臺灣基層棒球扎根。

棒球 中華隊 林華韋

延伸閱讀

中職／悍將來喝丘總請的開工咖啡 一人一杯還署名

中職／悍將28人換背號 陽耀勳穿26號被叮嚀「不能漏氣」

中職／林華韋：已遞合約給羅力 律師太太審慎考慮中

中職／悍將洽談3名新洋投 「準本土」羅力另外談

相關新聞

棒球／王勝偉12強經典傳球 WBSC「重播」稱讚

王勝偉在2019世界棒球12強賽台韓戰的傳球成為經典，穩定當時局面，讓投手張奕安心投滿6.2局，最終中華隊以7：0大勝南...

棒球／捕手強化訓練營開課 鄭達鴻助陣教練團

華南金控推動「一球圓一夢」基層棒球培育計畫，至今16年，今天攜手中華民國棒球協會及台灣世界少棒聯盟，舉辦國內首次的「華南...

中職／兄弟3洋投24日起出關 德保拉赴園區與隊友分開練

中信兄弟隊3洋投全數抵台，3人預計在24、25日解除隔離，防疫考量之下，德保拉赴屏東中信園區，訓練、用餐都與團隊開分，泰...

日職／王彥程熱身賽3局無失分 力拼成為支配下球員

旅日投手王彥程首次參與一軍春訓，連續兩場自辦熱身賽登板皆無失分，總計3局僅被敲出1支安打，目前無失分局數在隊內並列第二多...

中職／悍將霸帝士分享隔離生活 球迷更好奇他的髮型

富邦悍將隊新洋將霸帝士分享隔離生活，來台關在旅館的這段時間，他透過踩腳踏車、跑步等不同方式維持體能，不過球迷看完影片後最...

中職／樂天桃猿26、27日春訓隊內賽 開放球迷進場加油

樂天桃猿隊預計2月26、27日兩天舉辦自辦隊內熱身賽，這兩天嘉義縣棒球場也開放觀眾免費觀戰，但須配合防疫規定，接下來4場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。