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日職／王彥程熱身賽連兩場好投 累計3局無失分
日本職棒樂天隊台灣投手王彥程第二度在自辦熱身賽登板，今天對上養樂多隊雖然被敲出第一支安打，不過中繼1局無失分，樂天也以8：0取勝。
樂天今天打線火力全開，1局下首打席開路先鋒山崎剛先敲出陽春砲，接下來3局辰己涼介滿貫砲、6局田中和基陽春砲以及7局安田悠馬的2分砲，4發全壘打打回全部分數。
投手群表現也很好，6名投手接力完封，王彥程作為第3任投手在6局上登板，開局三振掉武岡龍世後，被下一棒松本友敲出安打，再接連讓赤羽由紘、吉田大成敲出飛球出局。
加上13日對火腿隊中繼2局、連續解決6人次，王彥程在自辦熱身賽累計3局無失分，被敲出1安打，另有2次三振，沒有保送。
王彥程2019年與樂天隊簽下育成選手合約，今年首次參加一軍春訓，兩場出賽都繳出好投，為了成為正式的支配下選手而努力。
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