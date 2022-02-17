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中職／悍將霸帝士分享隔離生活 球迷更好奇他的髮型

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
富邦悍將隊霸帝士拍影片分享隔離生活。圖／取自富邦悍將官方YouTube頻道
富邦悍將隊霸帝士拍影片分享隔離生活。圖／取自富邦悍將官方YouTube頻道

富邦悍將隊新洋將霸帝士分享隔離生活，來台關在旅館的這段時間，他透過踩腳踏車、跑步等不同方式維持體能，不過球迷看完影片後最好奇的是他的沖天炮髮型「這樣怎麼戴球帽、頭盔？」

來自多明尼加的霸帝士守備位置為外野、一壘，職業生涯從美職小熊隊起步，2016年曾加入日職廣島隊，在日職一軍三年累計263場出賽、敲出62支全壘打，去年在墨西哥聯盟也在66場出賽中敲出19轟，長程砲火是悍將隊需要的支援。

霸帝士今年來台加入中職悍將隊，在2月9日抵達，預計完成14天隔離加上7天自主訓練後，最快3月初可以報到，悍將隊今年一共簽下6名外籍球員，另5人都是投手，分別是艾思凱、范米特、優瑪、羅力與威迪茲。

霸帝士拍攝隔離日記，透過富邦悍將隊官方YouTube頻道分享給球迷，表達自己很開心能來到台灣並加入富邦悍將隊，隨後也展現自己含騎飛輪、揮棒、抬腿等訓練，並透過啞鈴、彈力帶等器材維持體能。

台灣球迷也歡迎霸帝士的到來，但很多好奇，他將把綁成辮子的頭髮高高綁起，這樣高聳的髮型到時候要怎麼塞進球盔？需不需要洗頭？也有球迷笑說：「頭盔中間是不是要挖洞？」

富邦悍將霸帝士隔離日記：https://www.youtube.com/watch?v=J6qn08fhHW4

富邦悍將 小熊隊 中職

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