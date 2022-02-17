中職／樂天桃猿26、27日春訓隊內賽 開放球迷進場加油

樂天桃猿隊預計2月26、27日兩天舉辦自辦隊內熱身賽，這兩天嘉義縣棒球場也開放觀眾免費觀戰，但須配合防疫規定，接下來4場自辦賽不開放球迷入場，猿隊也由官方YouTube頻道直播賽事。

2022樂天桃猿隊自辦熱身賽系列，預計在2月26及27日於嘉義縣棒球場舉辦內部春訓對抗賽，該兩天開放觀眾配合實名制入場免費觀賽，現場配合防疫規定全程配戴口罩（全程禁飲食，必要時可飲水），且不開放球迷與選手、教練團握手、簽名、拍照、收禮等行為。

接下來3月2日、10日、11日、14日的自辦熱身賽依舊在嘉義縣棒球場舉辦，但暫不規劃開放球迷朋友入場，而是會由官方YouTube頻道為大家直播，比賽時間預計13：00開始，轉播時間則是12：50開始，由「導播哥」喬瑟夫與Howard搭配神秘球評為大家帶來桃猿春訓實況。