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中職／獅隊推蘇智傑個人品牌 Logo藏著「微笑」

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊推出「外野三鬼企劃」GOT YOUR BACK三部曲，「球給智傑」蘇智傑壓軸登場。圖／統一獅隊提供
統一獅隊推出「外野三鬼企劃」GOT YOUR BACK三部曲，「球給智傑」蘇智傑壓軸登場。圖／統一獅隊提供

統一獅外野三鬼企劃」最終回，第三部曲「球給智傑」蘇智傑壓軸登場，Logo設計除了以智傑的Ｃ.C英文縮寫作為發險，也將招牌「微笑」元素帶入其中。

獅隊連續兩天推出GOT YOUR BACK球員品牌，陳傑憲及林安可系列展現個人特色及潮流設計，獲得球迷好評迴響，今日交給蘇智傑，推出專屬品牌視覺設計。

蘇智傑的Logo設計以智傑的Ｃ.C 字符、棒球、八角星、羽冠與微笑構成，其中​八角星圖騰是阿美族最具代表性的圖騰之一​，象徵宇宙星辰的力量守護在球場，而羽冠則有應如老鷹般的快捷、敏銳、俐落的寓意​，位於中間的棒球除了形似微笑外也呼應經典口號 ⌜球給智傑⌟，將這些元素組合而成的本壘板輪廓代表著智傑不容忽視的得分能力

統一獅隊推出「外野三鬼企劃」GOT YOUR BACK三部曲，「球給智傑」蘇智傑壓軸登場。圖／統一獅隊提供
統一獅隊推出「外野三鬼企劃」GOT YOUR BACK三部曲，「球給智傑」蘇智傑壓軸登場。圖／統一獅隊提供

聊到本次推出系列商品， 蘇智傑表示：「平常就有穿帽Ｔ習慣，這次推出的是水洗帽Ｔ，整體感覺充滿仿舊感及古著風格，非常有特色希望大家會喜歡，可以穿著本系列商品一起進場為我加油。」

話說蘇智傑今年目標期許，加盟球隊到現在尚未拿過打擊個人獎項，很期待自己能夠拼出好成績，但最重要的還是希望帶領球隊一起拿下總冠軍。

蘇智傑在2017中職季中選秀以第一指名之姿加盟統一獅隊，亮眼成績扛下中心棒次，2019及2020年連續兩年獲得中職最佳外野金手套及最佳第十人外野手獎項，去年3月達成生涯百轟里程碑，未來將有機會挑戰生涯千安、百轟、百盜，打者三項榮耀紀錄。

蘇智傑 統一獅 中職

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