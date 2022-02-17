日職／競爭正式球員 王彥程有兩點要修正

日本職棒樂天隊台灣小將王彥程在自辦熱身賽繳出好投，成為今年3名有望競爭支配下名額的其中一員，監督石井一久給予「增強球威、轉速」的兩個目標。

樂天13日對戰火腿的自辦熱身賽中，王彥程中繼登板投了2局無失分，沒有讓任何人上壘，6上6下加上1次三振的表現，大大吸引媒體以及球迷的目光。

日媒「河北新報」報導中指出，樂天隊目前支配下的選手已達68人，剩下2個正式球員的名額要由16位育成選手競爭，目前表現最突出的包括王彥程以及小峯新陸、山崎真彰。

王彥程在熱身賽展現出控球能力，不過他在受訪時表示，監督有告訴自己，要再增加球威、轉速，接下來也會從這方面去修正。

王彥程在2019年從穀保家商畢業後，與樂天隊簽下育成選手合約，開啟旅日之路，經過3年適應，今年21歲的他展現出競爭正式球員的態度與能力。