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中職／味全龍隊史唯一韓籍投手 三連霸功臣盼來台當教練

聯合新聞網 / 綜合報導
韓籍下勾球投手金德七曾是味全龍三連霸功臣之一，近日接受韓媒採訪，表態想回中職擔任教練。 聯合報系資料照
韓籍下勾球投手金德七曾是味全龍三連霸功臣之一，近日接受韓媒採訪，表態想回中職擔任教練。 聯合報系資料照

資深味全龍球迷的特殊回憶！韓籍下勾球投手金德七是唯一位在台打滾過兩個聯盟的韓籍選手，他在1999年幫助味全龍完成三連霸霸業，還奪下該年的優秀球員獎。近日韓國媒體連絡上金德七，他表示未來若有機會，希望能到中職擔任投手教練。

金德七在1999年夏天透過曾效力南韓化妝品隊、會說韓文的徐生明總教練牽線來台加盟味全，成為中職史上15位韓籍球員之一，也是味全隊史至今唯一一位韓籍球員。

1999年，全年度戰績第三名的味全挺進季後賽，首輪遭遇第二名的統一獅，在輸掉G1後，金德七在G2頂住壓力，先發7局失2分奪勝，之後龍隊順利打進總冠軍賽，金德七G1上場投2局收下中繼成功，G3再度登板先發，6.1局失2分、飆7K拿下勝投，最終幫助味全擊敗和信鯨達成三連霸，金德七也獲選為總冠軍賽優秀球員。

不過隔年味全龍解散，金德七也隨著徐生明加入台灣大聯盟雷公隊，並擔綱2000年開幕戰先發，7局僅被敲5安、失1分奪勝，當季最終以9勝6敗、防禦率4.17的成績作收。

韓媒《MHN Sports》昨因台灣媒體日前報導金德七的新聞後，特地撰文介紹這位旅台投手，內文提到，金德七現在已改名為金道賢（暫譯，김도현），報導提到金德七是中華職棒歷年來最活躍的南韓球員，目前則是水原長安高中棒球隊的投手教練。

金德七在與《MHN Sports》的訪問中表示，其實他一直對中職很有感情，因為台灣充滿著他所有職業生涯的回憶，也謝謝台灣球迷過了這麼久還記得他，「如果有機會，希望能回到中職擔任投手教練。」

南韓 味全龍 徐生明

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