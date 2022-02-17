日職／松坂、齋藤首度「同框」 建造棒球場是共同夢想

去年球季引退的松坂大輔、齋藤佑樹兩位投手，過去在高中時期，都曾經是在甲子園大放異彩的球星，選手本人名字更成為一個世代的代名詞。最近兩人合拍廣告，暢談彼此未來的夢想。

根據日本媒體「Full-Count」報導，日本廠商最近找來兩位前甲子園明星合拍廣告，一同暢飲對談。松坂曾經在1998年的甲子園決賽中，以無安打無失分的表現，代表橫濱高校拿下冠軍。齋藤則是在2006年甲子園的決賽中完投15局，隔天加賽再完投9局，率領早稻田實業高校奪冠。

這次廣告，也是兩人首次在螢幕前同框亮相。兩人見面後，齋藤問松坂「你喜歡練習嗎」，松坂則直白回答「練習？超討厭」。齋藤表達自己過去就對松坂十分憧憬，還特地帶來松坂曾經送給他的手套，讓松坂直呼「好懷念啊」。兩人最後談到將來的夢想，松坂表示「想建造球場」，齋藤聽到後立刻也說「我也有同樣的想法」，有默契的兩人對飲歡笑。

拍攝結束後，松坂表示他以前見過齋藤，但那時齋藤滿安靜的，現在知道原來齋藤滿好聊的。齋藤則說他只記得以前問過松坂二縫線要怎麼投，其他全忘光了，能有這樣的對談機會，而且松坂聊起來也很親切，讓他非常感謝。

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