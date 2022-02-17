快訊

旅行社上架日本自由行 陳時中曝國門開放時機

金管會斷炒房金流祭「最強殺手鐧」 4家銀行影響最大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／松坂、齋藤首度「同框」 建造棒球場是共同夢想

聯合新聞網 / 綜合報導
松坂大輔、齋藤佑樹兩位前甲子園球星首次一起拍攝廣告，對談將來的夢想。圖擷取自youtube
松坂大輔、齋藤佑樹兩位前甲子園球星首次一起拍攝廣告，對談將來的夢想。圖擷取自youtube

去年球季引退的松坂大輔、齋藤佑樹兩位投手，過去在高中時期，都曾經是在甲子園大放異彩的球星，選手本人名字更成為一個世代的代名詞。最近兩人合拍廣告，暢談彼此未來的夢想。

根據日本媒體「Full-Count」報導，日本廠商最近找來兩位前甲子園明星合拍廣告，一同暢飲對談。松坂曾經在1998年的甲子園決賽中，以無安打無失分的表現，代表橫濱高校拿下冠軍。齋藤則是在2006年甲子園的決賽中完投15局，隔天加賽再完投9局，率領早稻田實業高校奪冠。

這次廣告，也是兩人首次在螢幕前同框亮相。兩人見面後，齋藤問松坂「你喜歡練習嗎」，松坂則直白回答「練習？超討厭」。齋藤表達自己過去就對松坂十分憧憬，還特地帶來松坂曾經送給他的手套，讓松坂直呼「好懷念啊」。兩人最後談到將來的夢想，松坂表示「想建造球場」，齋藤聽到後立刻也說「我也有同樣的想法」，有默契的兩人對飲歡笑。

拍攝結束後，松坂表示他以前見過齋藤，但那時齋藤滿安靜的，現在知道原來齋藤滿好聊的。齋藤則說他只記得以前問過松坂二縫線要怎麼投，其他全忘光了，能有這樣的對談機會，而且松坂聊起來也很親切，讓他非常感謝。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

日本 廣告

延伸閱讀

日職／陽岱鋼回不去了？春訓後野手重返非常稀少

台日交流賽／「延期舉辦」成共識 日監督栗山英樹嘆可惜

日職／新庄剛志邀對手監督指導清宮 王柏融連4場未出賽

日職／王彥程許下生日願望 升為支配下球員並奪冠

相關新聞

中職／悍將霸帝士分享隔離生活 球迷更好奇他的髮型

富邦悍將隊新洋將霸帝士分享隔離生活，來台關在旅館的這段時間，他透過踩腳踏車、跑步等不同方式維持體能，不過球迷看完影片後最...

日職／王彥程熱身賽連兩場好投 累計3局無失分

日本職棒樂天隊台灣投手王彥程第二度在自辦熱身賽登板，今天對上養樂多隊雖然被敲出第一支安打，不過中繼1局無失分，樂天也以8...

中職／樂天桃猿26、27日春訓隊內賽 開放球迷進場加油

樂天桃猿隊預計2月26、27日兩天舉辦自辦隊內熱身賽，這兩天嘉義縣棒球場也開放觀眾免費觀戰，但須配合防疫規定，接下來4場...

中職／獅隊推蘇智傑個人品牌 Logo藏著「微笑」

「統一獅外野三鬼企劃」最終回，第三部曲「球給智傑」蘇智傑壓軸登場，Logo設計除了以智傑的Ｃ.C英文縮寫作為發險，也將招...

中職／味全龍隊史唯一韓籍投手 三連霸功臣盼來台當教練

資深味全龍球迷的特殊回憶！韓籍下勾球投手金德七是唯一位在台打滾過兩個聯盟的韓籍選手，他在1999年幫助味全龍完成三連霸霸業，還奪下該年的優秀球員獎。近日韓國媒體連絡上金德七，他表示未來若有機會，希望能到中職擔任投手教練。

日職／松坂、齋藤首度「同框」 建造棒球場是共同夢想

去年球季引退的松坂大輔、齋藤佑樹兩位投手，過去在高中時期，都曾經是在甲子園大放異彩的球星，選手本人名字更成為一個世代的代名詞。最近兩人合拍廣告，暢談彼此未來的夢想。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。