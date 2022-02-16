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台日交流賽／確定延期舉辦 台日教頭各有看法

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
台日交流賽確定延期，雙方教頭都表達看法，但共識都希望能繼續舉行。 聯合報系資料照
台日交流賽確定延期，雙方教頭都表達看法，但共識都希望能繼續舉行。 聯合報系資料照

台日交流賽今天確定暫緩舉辦，中華職棒與日本職棒也會朝延賽持續討論，中職聯隊總教練林岳平希望還是有機會舉辦，「這類賽事越多越好」，日本武士隊監督栗山英樹則是感到「非常可惜」。

台日交流賽原本預計3月5、6日舉行，考量到球員健康、防疫措施，雙方今天宣布暫緩舉辦，延期的時程有待討論，日職會長齊藤惇表示，會盡快決定比賽舉行的方針為何。

中職聯隊由統一獅隊林岳平領軍，如今確定無法出征，林岳平表示，首先要感謝聯盟後勤人員，在自己開刀的期間，負責多數的聯繫工作，「他們比較辛苦」。

由於不少中職球員考量到疫情婉拒參賽，林岳平表示，這段期間還是想辦法從可以參賽的選手中，找出比較有機會贏球的陣容，由於目前比賽延期到何時仍屬未知，「到時候不管誰帶，有這個比賽的話最好，這類賽事越多越好」。

日本隊監督栗山英樹在去年12月就任，台日交流賽原本會是執教首戰，如今確定延後，他表示，對於無法讓球迷看到新生武士隊面對新挑戰，感到非常可惜，「不過，朝著下一屆WBC奪回『世界一』的目標是不會改變的，會繼續朝著這個方向積極準備」。

林岳平 中職 統一獅

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