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中職／請教胡金龍 林子豪新球季目標打、守升級
統一獅隊新人林子豪去年體驗第一個完整球季，有感於自身打擊、守備的不足，從去年底到春訓都一直透過重訓強化體能，也特別請教學長胡金龍，希望打擊上也有貢獻。
獅隊目前在高雄國慶青埔棒球場進行春訓，練四休一，除了團隊訓練外，教練團也會針對選手需要強化的地方，進行特守及特打，林子豪不滿意自己去年表現，有感於體能不足導致攻守成績落差大，新球季要加以修正。
林子豪從去年底獅隊重訓營到現在，透過教練課程安排，希望自己能夠強化重訓、體能，唯有強壯的體態，才能在球場上把自己的好表現呈現出來。
林子豪春訓期間也常常請益新加入的胡金龍，林子豪表示：「之前在國中時，就知道金龍前輩打擊很穩定，也是自己想要追求目標，春訓期間也都會和胡金龍學長請教在球場上面對不同投手的攻擊策略等，希望除了守備外，自己的打擊也能對球隊有所貢獻。」
林子豪是2020年季中選秀獅隊第一指名，去年球季在一軍出賽80場，打擊率2成56，另有1轟、26分打點，是獅隊三壘防區重要一員，然而單季多達16次失誤，導致守備率僅0.889。
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