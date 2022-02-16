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台日交流賽／確定暫緩舉行 中職、日職朝延期方向討論

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒隊2016年前往日本名古屋參加中職日職對抗賽。 圖／聯合報系資料照
中華職棒隊2016年前往日本名古屋參加中職日職對抗賽。 圖／聯合報系資料照

原訂3月5、6日舉行的台日交流賽，受到近期Omicron新冠肺炎疫情衝擊，考量球員健康安全、避免防疫措施對選手後續調整等，中華職棒今天宣布暫緩舉行，雙方也會繼續討論延期到何時舉行。

中職會長蔡其昌表示，台日兩國的職棒聯盟與球團一直都秉持著積極投入的心情，期盼雙方都能籌組最強球隊來切磋交流，不過因為今年初兩國Omicron爆發疫情驟升，進而影響到球員參加意願與相關防疫安全的顧慮，雙方不得已做出暫緩舉辦的決定。

中華職棒與日本職棒目前朝「延期」舉辦為目標共同努力，並針對相關日程與交流細節等內容持續保持密切討論，期盼在未來疫情趨緩之下，兩國職棒聯盟有機會再次交流。

蔡其昌特別感謝日本職棒聯盟會長齊藤惇與聯盟、球團們的積極促成，以及雙方政府在此交流賽中所給予的協助，中華職棒在此致上最誠摯的謝意。同時也特別感謝統一獅林岳平總教練所領導的教練團與球員們，在這段期間的奉獻付出，期盼未來疫情趨緩，台日有機會再次交流，維繫雙方深厚情誼。

為了備戰明年3月的世界棒球經典賽，日職去年底邀請中職前往日本進行交流戰，當時疫情趨緩，雙方也認為可藉此賽事尋找年輕好手、增加國際賽經驗，樂見其成。

中職與日職的交流賽最早從2016年開始舉辦，連續3年舉行，到2019年中斷，原本今年預計恢復舉行，不過隨著今年1月中旬開始，日本疫情增溫，到2月初單日確診人數突破10萬人。

近日雖然逐漸下滑，但中職聯隊要入境日本、返台隔離的計畫，目前都尚未通過兩國主管機關的核可。中職好手考量到疫情、距離開季太近等因素，陸續婉拒參賽。

中職 中華職棒 林岳平

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